Mãe, irmão e ex-namorado de Djidja Cardoso são denunciados por tráfico de drogas

A mãe, o irmão e o ex-namorado de Djidja Cardoso foram denunciados pelo Ministério Público do Amazonas por tráfico de drogas. Segundo o UOL, outras sete pessoas também foram formalmente denunciadas.

As investigações envolvendo a família da ex-sinhazinha do Boi Garantido foram iniciadas depois que Djidja foi encontrada morta em casa no final do mês de maio. Uma possível overdose teria levado à morte da mulher.

Conforme a reportagem, a denúncia foi apresentada na última quinta-feira, dia 27 de maio. Ao todo, 10 pessoas que já eram investigadas pelas autoridades foram denunciadas. Inicialmente, a denúncia foi feita pelo crime de tráfico de drogas.

Quem são os denunciados

Segundo a publicação, até o momento os suspeitos que foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas são a mãe de Djidja, Cleusimar Cardoso, o irmão Ademar Cardoso e o ex-namorado da mulher, Bruno Roberto. Os três deverão responder por obtenção, uso e distribuição de cetamina.

Além deles funcionários de um salão de beleza da família, um professor de academia, clínicas veterinárias e um médico veterinário são alvos do processo e seguem sob investigação. A cetamina era adquirida por eles sem receita médica em clínicas veterinárias e utilizada pelos integrantes da seita “Pai, Mãe, Vida”, fundada pela família de Djidja.

A seita em questão realizava rituais nos quais a cetamina era utilizada de forma indiscriminada. Além disso, as investigações também revelaram que algumas pessoas foram vítimas de violência sexual nos dois anos em que a seita funcionava.

Os denunciados possuem um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. Segundo o Ministério Público, a denúncia tem como base as “constantes transações envolvendo o tráfico de cetamina, a apreensão do material entorpecente, os vídeos e fotos indicando a distribuição indiscriminada de seringas do remédio”.