Empresário de 53 anos é morto em tentativa de assalto na Zona Sul de São Paulo

O empresário Marcos Cesar Peruchi, de 53 anos, foi morto após sofrer uma tentativa de assalto na noite da última quinta-feira, dia 27 de junho. Conforme reportagem do G1, ele foi abordado por quatro homens na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, que tentaram roubar sua moto BMW, avaliada em mais de R$80 mil. Ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Ao que tudo indica, os assaltantes tentaram levar a moto do empresário, mas não conseguiram concluir o roubo e deixaram o veículo no local. Na ação, Marcos foi atingido por disparos no braço e no peito.

Conforme informações da Polícia Civil, o caso é investigado como latrocínio, a tentativa de roubo seguida de morte. O registro foi feito no plantão do 27º Distrito Policial, em Campo Belo, mas será apurado pelo 96º DP, no Brooklin.

No momento, as equipes de investigação buscam por imagens de câmeras de segurança que podem ajudar na identificação dos criminosos.

Entenda o caso

O caso teria sido relatado aos policiais de plantão por uma testemunha, que chegou ao 96º DP informando aos policiais civis sobre uma tentativa de roubo na avenida. A testemunha informou também que o motociclista tinha sido baleado durante a ação.

Uma vez informados, os agentes se deslocaram até o local e encontraram a vítima com ferimentos a bala no peito e braço. Os documentos estavam dentro do baú da moto. A vítima foi identificada como Marcos Cesar Peruchi, mas informações sobre como se procedeu o resgate não foram divulgadas.

Conforme a reportagem, Marcos era empresário, casado e pai de duas filhas. Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o caso, que segue em investigação pelas equipes acima citadas.