Advogado da família de adolescente grávida desaparecida no Paraná faz apelo: “Precisamos saber se ela está viva ou morta”

A jovem Isis Victoria Mizerski, de 17 anos, segue desaparecida desde o dia 6 de junho, data em que saiu para se encontrar com o pai do bebê que espera. Conforme o G1, o advogado da família da jovem pediu por informações sobre seu paradeiro.

ANÚNCIO

Na data em que o desaparecimento de Isis completa três semanas, Claudio Dalledone, advogado da família de Isis, e o tio da jovem, Rodrigo Mizerski, participaram de uma entrevista coletiva sobre o caso.

Segundo a fala dos homens, o escritório de advocacia que apoia a família da jovem deverá iniciar uma investigação paralela para auxiliar na apuração sobre o caso e na tentativa de angariar informações sobre o paradeiro dela.

“Em um primeiro momento precisamos saber se ela está viva ou morta. A partir disso que se desenvolvem caminhos para o processo. Os familiares acordam com a esperança de encontrar ela viva e adormecem com o sentimento dessa menina estar morta. A família está num turbilhão emocional muito grande”, declarou o advogado.

Entenda o caso

Isis é natural de Tibagi, cidade dos Campos Gerais do Paraná. Segundo informações, ela desapareceu depois de sair para se encontrar com o vigilante Marcos Vagner de Souza, que é apontado como sendo o pai do bebê que ela espera.

Ele foi preso suspeito pelo desaparecimento da jovem, mas nega envolvimento em qualquer tipo de crime. A família acredita que o vigilante teve envolvimento no desaparecimento de Isis.

Familiares relatam que Isis e Marcos tiveram um envolvimento amoroso que resultou na gravidez. No entanto, a jovem ainda não tinha revelado para todos que estava à espera de um filho. Ela tinha intenção de contar para a mãe na noite em que desapareceu e pretendia ter o bebê mesmo com Marcos querendo que ela fizesse um aborto.

ANÚNCIO

Inicialmente, o suspeito confirmou ter se encontrado com a jovem no dia de seu desaparecimento, ele afirma ter deixado Isis em uma vila da cidade e nega estar envolvido com qualquer tipo de crime. No entanto, dias depois ele foi preso sob suspeita de estar envolvido no desaparecimento da jovem.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, mas até o momento não foram dadas atualizações.