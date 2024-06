Por que Julian Assange foi libertado e o que se segue para o WikiLeaks

É algo que absolutamente ninguém esperava, talvez nem mesmo o próprio protagonista desta notícia, mas Julian Assange, fundador do WikiLeaks, foi libertado da prisão de alta segurança de Belmarsh em Londres e não será extraditado para os Estados Unidos, conforme anunciado pela própria organização que ele criou através de um comunicado oficial em sua conta no X. Com este acordo, encerra-se uma longa saga legal que durou anos.

De acordo com o relatório do The Verge, Assange chegou a um acordo provisório com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) para se declarar culpado de uma acusação de conspiração para obter e revelar informações de defesa nacional. Em troca, ele cumprirá uma sentença de 62 meses de prisão, mais de cinco anos, que na verdade ele já passou detido no Reino Unido.

Com este acordo, Assange finalmente não será preso nos Estados Unidos, onde sua equipe jurídica temia que ele não tivesse as proteções da Primeira Emenda para jornalistas e até mesmo poderia enfrentar a pena de morte.

Assim, poderíamos afirmar que Julian conseguiu a melhor resolução possível para a sua situação legal. No entanto, permanece a genuína dúvida sobre o que acontecerá a seguir para ele e o WikiLeaks. A resposta é complexa e possui alguns nuances que nos obrigam a revisar os antecedentes.

Como Julian Assange acabou na prisão: WikiLeaks e a saga que expôs os EUA

Aqui no FayerWayer documentamos o caso de Julian Assange praticamente desde o início. Nos momentos de maior tensão, pessoalmente duvidávamos se o veríamos alguma vez livre, mas agora aconteceu.

O momento crítico ocorreu em 2019, quando ele foi acusado pelo Departamento de Justiça com 17 acusações sob a Lei de Espionagem dos Estados Unidos de 1917 e uma acusação sob a Lei de Abuso e Fraude Computacional dos EUA por publicar documentos vazados por Chelsea Manning em 2012.

Ele foi uma denunciante do exército dos Estados Unidos envolvido diretamente em atividades de defesa da nação, de modo que os promotores argumentaram que esses documentos colocavam em perigo vidas americanas.

Assange já estava sendo perseguido desde 2010, quando começou a ser caçado por todas as vias legais possíveis, ele fugiu e encontrou asilo. Passou anos refugiado na embaixada do Equador em Londres, ao lado de seu gato, para evitar a extradição para a Suécia, onde enfrentava acusações de estupro e agressão sexual. De junho de 2012 a abril de 2019.

Estas acusações, cuja consistência e veracidade nunca deixaram de ser questionadas, foram finalmente retiradas, mas Assange foi preso pelas autoridades britânicas em 2019 após a revogação de seu asilo pelo Equador.

Ao ser preso, os relatórios sobre a má saúde de Assange eram os mais predominantes. Mas agora temos esta boa notícia.

O que se segue para Julian Assange e o WikiLeaks

Seth Stern, diretor de promoção da Foundation for Press Freedom (FPF), em declarações relatadas pela Computer Weekly, qualificou o acordo como uma "boa notícia" que põe fim a uma "saga vergonhosa", mas também expressou sua preocupação com a criminalização da atividade jornalística.

Uma vez que a FPF apontou que a teoria jurídica usada na acusação de Assange poderia ser aplicada a qualquer jornalista que obtivesse informações de defesa nacional de uma fonte, a contatasse para obter tais informações ou as publicasse.

A declaração de culpa e a sentença de Assange estão programadas para 26 de junho em Saipan, uma ilha do Pacífico que faz parte da Commonwealth dos Estados Unidos. Espera-se que, após isso, Assange retorne à Austrália, seu país natal.

A libertação de Julian é uma vitória para aqueles que o consideram um herói por ter exposto os abusos de poder e violações dos direitos humanos por parte do governo dos EUA e de todos os outros expostos nos dias mais intensos do WikiLeaks.

No entanto, o acordo também deixa claro os riscos enfrentados por jornalistas e ativistas que investigam e publicam informações confidenciais.

O WikiLeaks nunca parou de operar após o asilo e subsequente encarceramento de seu fundador, mas é um fato que sua atividade diminuiu significativamente.

Não vemos uma razão específica para que retomem os ritmos de seus dias de maior exposição com o retorno de Julian.