‘Eu sou: Céline Dion’, um olhar duro para sua doença e uma carta de amor para os fãs

Falar sobre Céline Dion faz parte da história da música a nível global, com uma carreira repleta de sucessos que transcenderam gerações e com prêmios da Academia, Grammys e Globos de Oro, entre outros. A cantora canadense está pronta para se mostrar de forma natural no documentário ‘Eu sou: Céline Dion’ (I am: Céline Dion).

O Publimetro teve acesso ao screener deste material antes de sua estreia, para ver alguns detalhes deste audiovisual dirigido por Irene Taylor, que retrata momentos complicados na vida da artista.

Por mais de uma hora, é compartilhado um olhar intenso nos bastidores da luta da icônica estrela com uma doença que alterou sua vida e sua maior paixão: cantar.

‘Eu sou: Céline Dion’, a artista vista como nunca antes em seu documentário (Foto: Prime Amazon Video/Courtesy of Prime Video)

Carta de amor aos fãs

A própria cantora deixa este material, como uma carta de amor aos seus fãs, que busca inspirá-los como tem feito ao longo dos anos e destaca a música que tem guiado sua vida, ao mesmo tempo que mostra a resistência do espírito humano e como há pessoas que, apesar dos obstáculos, não param de brilhar.

Esperança

Em dezembro de 2022, Céline Dion, de 56 anos, revelou que tinha uma doença neurológica rara chamada Síndrome da Pessoa Rígida (SPS), que pode causar espasmos musculares e afetar sua capacidade de andar e cantar. Como resultado, ela foi obrigada a cancelar sua turnê e sua residência em Las Vegas. A própria cantora afirmou que não perde a esperança de voltar aos palcos, "Oh, eu cantarei novamente. Cantarei novamente. Isso é certo".

“Quando sua voz te traz alegria, isso é o melhor de você”. Assista ‘Eu Sou: Céline Dion’ nesta terça-feira’ — Céline Dion

Solidão

O documentário apresenta Dion como nunca antes, especialmente sua luta solitária e suas consequências devastadoras. Além disso, ela se torna a única voz que explica para a audiência como tem sido enfrentar a dor, a aceitação, entre outras emoções.

Infernos pessoais

Muitos de seus fãs vão começar a chorar quando o virem, assim como ela mesma fez quando o apresentou no Alice Tully Hall de Nova York. Durante esta jornada visual, Céline Dion expõe os monstros que a atormentaram durante as sessões de reabilitação ao perceber os danos em sua voz.

"Dar concertos não é difícil, o difícil é ter que cancelá-los. Estou trabalhando duro todos os dias, mas tenho que admitir: está sendo uma luta difícil. Sinto muita falta dos meus fãs, muita falta. Se não consigo andar, rastejarei. Nunca vou parar." — Céline Dion

No documentário, onde em alguns momentos ela é vista tristemente abatida, a intérprete de ‘My heart will go on’ revelou que não estava “preparada para falar sobre isso antes”, e soltou um longo suspiro antes de começar um relato que inclui uma sequência muito dura, tão longa que parece interminável, mostrando a cantora sofrendo um ataque que a deixa imóvel e incapaz de falar.

"Desde o início, estávamos na mesma página. Era uma história sobre ela neste momento de sua vida... e ela seria a única pessoa que nos daria uma ideia de si mesma" — Irene Taylor, diretora

Quando e onde será lançado ‘Eu sou: Céline Dion’?