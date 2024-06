Resultado da Lotofácil 3137: veja os números sorteados nesta segunda-feira

Para esta segunda-feira, a Lotofácil promete pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 1,7 milhão.

ANÚNCIO

Veja os números sorteados pela Caixa para o concurso 3137 da Lotofácil:

01, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25

GANHADOR DE SÁBADO

No sábado, a loteria saiu para um apostador da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, e o sortudo embolsou o prêmio de R$ 1.218.021,71. Entre os apostadores que acertaram 14 números, 301 apostas ganharam R$ 1.212,11 cada uma. A Lotofácil pagou ainda R$ 30 a cada uma das 10.431 apostas que acertaram apenas 13 dezenas no sorteio deste sábado.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.