Resgatado após passar 10 dias perdido nas montanhas revela como sobreviveu

Lukas McClish, de 34 anos, revelou como fez para sobreviver durante 10 dias depois de se perder nas montanhas da Califórnia. Segundo seu relato, que foi compartilhado pelo O Globo, ele sobreviveu a base de água e frutas silvestres colhidas no local.

No dia 11 de junho, Lukas saiu para uma caminhada de três horas em Santa Cruz, e foi dado como desaparecido depois de não aparecer para a festa de Dia dos Pais de sua família, no dia 16. Ele se perdeu depois que os recentes incêndios florestais acabaram com os marcos históricos que guiam os aventureiros.

Segundo uma entrevista à imprensa, o americano conta que tentou consumir ao menos 3,8 litros de água por dia, quantia que era captada com ajuda de sua bota. Depois de começar a sentir fraqueza, ele buscou por algumas frutas silvestres que apareciam no caminho.

Reencontro com a família

O desaparecimento do homem fez com que as autoridades da região iniciassem uma busca pelas trilhas do local. Os bombeiros se basearam nos relatos de pessoas que ouviram pedidos de socorro, mas ainda assim não conseguiram estabelecer a localização de Lukas de prontidão.

Ele foi encontrado depois que um drone do Gabinete do Xerife de Santa Cruz realizou uma varredura na área estimada para o desaparecimento.

Imagens da imprensa local mostraram o reencontro entre o homem e seus familiares. Ele estava sujo, debilitado, mas sem ferimentos graves. No momento de seu desaparecimento, Lukas tinha apenas suas próprias roupas, uma lanterna e uma tesoura dobrável.

Após agradecer aos envolvidos na busca, ele garantiu que não pretende voltar a caminhar tão cedo: “Fiz caminhada o bastante provavelmente para o resto do ano”.