Terremoto na realeza? Afirmam que Harry traiu Meghan Markle com um gesto poderoso para Kate Middleton

O anúncio de Kate Middleton sobre sua luta contra o câncer deixou o mundo em suspense. Através de um emocionante vídeo compartilhado nas redes sociais, a princesa de Gales, de 42 anos de idade, revelou no mês passado que estava nas primeiras etapas de um tratamento preventivo de quimioterapia.

ANÚNCIO

A nova traição de Harry a Meghan Markle

Rapidamente, milhares de fãs mostraram seu apoio à esposa de William, mas também a Harry e Meghan, que, de sua residência em Montecito, Califórnia, enviaram uma mensagem de apoio através do jornalista da CNN, Max Foster: "Desejamos saúde e cura para Kate e sua família, e esperamos que possam fazer isso em privacidade e paz".

Príncipe Harry (Getty Images)

No entanto, por trás desta mensagem de carinho, esconde-se uma realidade muito mais complexa e fascinante. Vários meios de comunicação britânicos afirmaram que o príncipe Harry manteve conversas telefônicas privadas com o príncipe William e Kate Middleton antes de a informação sobre o câncer da princesa de Gales ser tornada pública.

O príncipe Harry continua em contato com Kate Middleton às costas de Meghan Markle

Além disso, fontes próximas aos príncipes de Gales afirmam que Harry constantemente liga para Kate às escondidas de Meghan Markle.

Apesar dos problemas que abalaram a família real britânica, Harry continua muito preocupado com a saúde de Kate, a quem sempre considerou como uma irmã. A relação deles era muito próxima, mas se deteriorou rapidamente com a chegada de Meghan Markle em sua vida. No entanto, esses recentes gestos de carinho demonstram que os laços familiares não se romperam completamente, de acordo com as informações do site El Nacional.

Kate Middleton e a família real (Neil Mockford/GC Images vía Getty)

Harry faz isso em segredo para evitar problemas com Meghan

O comentarista real Richard Fitzwilliams havia especulado que os duques de Sussex não sabiam nada sobre o câncer de Kate devido à desconfiança que existe entre eles: “Há uma profunda divisão entre os irmãos, isso sabemos (...) Também sabemos que aparentemente não têm falado há muitos meses, e a razão, claro, é que durante cerca de quatro anos causaram inúmeros problemas à família real”. No entanto, a realidade é que Harry tem estado em contato com Kate, mas o faz em segredo para evitar problemas com Meghan.