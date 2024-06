Hoje tem Lotofácil; veja resultado do sorteio desta quarta-feira

A Lotofácil sorteia nesta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 1,7 mil. O dinheiro será pago ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta quarta-feira:

02, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25

GANHADOR DE ONTEM É DE POÁ

Ontem, um apostador do município de Poá foi o grande ganhador do sorteio da Lotofácil. Ele embolsou sozinho o prêmio de R$ 1.455.260,96.

Na faixa dos quatorze acertos, 207 apostas foram premiadas com valores individuais de R$ 2.105,83. Já entre os apostadores que acertaram 13 números, 7.263 levaram para casa R$ 30,00 cada.

Quina de São João

Hoje não tem sorteio da Quina. O próximo sorteio será no sábado, dia 22, quando a Quina de São João deve pagar um prêmio milionário de R$ 220 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas.

Por ser um sorteio especial, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar cinco números, o dinheiro será pago a quem acertar quatro dezenas, e assim por diante.

O valor da aposta simples da Quina de São João é a mesma do sorteio regular, R$ 2,50, e pode ser feita em qualquer casa lotérica até as 19h do dia do sorteio.