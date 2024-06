Em busca de socorro, vítima de violência liga para polícia e “pede uma pizza”

Um pedido de pizza levou a prisão de um homem acusado de violência doméstica. Conforme publicado pelo G1, a mulher ligou para o número de emergência da Guarda Municipal e fingiu estar pedindo uma pizza.

O caso em questão aconteceu na cidade de Paranavaí, no estado do Paraná. Para “pedir a pizza”, a mulher passou o endereço da residência e conseguiu fazer com que o socorro fosse acionado sem chamar a atenção do agressor, evitando uma fuga.

O guarda municipal que participou da abordagem concedeu as imagens da câmera corporal que mostraram o momento da prisão do homem. Nas imagens, é possível ver que o agressor está sentado no sofá no momento em que os policiais chegam ao local.

Agressões recorrentes

Segundo a vítima, esta não foi a primeira vez que ela acionou a polícia por conta de agressões, mas foi a primeira vez que tentou essa abordagem diferente. Sempre que percebia que a mulher estava ligando para a emergência, o homem conseguia fugir. Desta vez ele não desconfiou.

Em declaração, o agente Carlos Eduardo Silva relatou que a sensibilidade do funcionário ao perceber a situação na qual a vítima estava envolvida foi um fator determinante para o sucesso do caso.

“Ela pediu uma pizza e ele explicou que era um número de emergência. Ela insistiu querendo uma pizza e ele já entendeu que era um pedido de socorro. Ele pediu que se ela estivesse sendo agredida, que falasse que queria uma pizza com recheio, e ela disse que queria uma pizza com muito recheio. Na mesma hora ele enviou uma equipe ao local”, explica.

Quando chegou ao local, a equipe encontrou o filho da vítima do lado de fora da residência e, após a abordagem, descobriu que ela já tinha realizado outras denúncias e até mesmo possui uma medida protetiva contra o agressor.

“Ela explicou que ele aparece na residência dela e ela não tem força para fazer com que ele saia”, conta o agente. Segundo a vítima, a ideia de pedir por uma pizza ao fazer a ligação veio após ver outros casos similares na televisão.