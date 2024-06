Lula afirma que pode tentar reeleição para impedir que “trogloditas voltem a governar”, mas diz que “tem muita gente boa pra ser candidato”

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou nesta terça-feira (18) que pode tentar a reeleição em 2026 “para evitar que trogloditas voltem a governar”.

ANÚNCIO

Contudo, ele disse também que existe “muta gente boa” para se candidatar nas próximas eleições presidenciais, e que por isso a reeleição “não é a primeira hipótese”. As falas foram ditas em entrevista à Rádio CBN.

Lula também relembra que tem apenas um ano e sete meses de mandato, e que por isso não quer discutir a reeleição. “Tem muita gente boa pra ser candidato, eu não preciso ser candidato”, disse.

“Presta atenção, se for necessário ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, pode ficar certo que meu 80 anos virará em 40 e virarei candidato. Mas não é a primeira hipótese”, completou.

Sem citar o nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), ele apenas informou que tentará uma nova eleição para impedir o retorno do ‘fascismo’ ao poder.

“Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista, não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista como nós já tivemos”.

“Hoje, comecei o dia com uma conversa com a Rádio CBN. Falamos sobre o futuro do Brasil, sobre as ações do governo para melhorar a vida do povo brasileiro e sobre o nosso otimismo em garantir que o país cresça cada vez mais. E, daqui pra frente, a perspectiva é só melhorar”, escreveu o presidente no Instagram.