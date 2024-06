“Coração partido”: técnico lamenta morte de piloto argentino após acidente no Autódromo de Interlagos

Diego Pierluigi, técnico do piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, que morreu após sofrer um acidente durante um treino livre de motovelocidade, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, fez uma postagem nas redes sociais dizendo que está de “coração partido”. O garoto se preparava para uma etapa da “Júnior Cup”, categoria de base que faz parte do “SuperBike Brasil”, quando sofreu uma queda e bateu com a cabeça. Ele foi socorrido e ficou em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

“Com meu coração partido e minha alma jogada fora, tenho que me despedir de você. Vou sentir muita falta de você Lolito. Obrigada por me deixar fazer parte do seu sonho. Descanse em paz campeão”, escreveu o técnico, em seu Instagram.

Lorenzo participava da competição da categoria voltada para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, com motocicletas de 160 cilindradas. Na última sexta-feira (14), ele caiu após sofrer um highside, uma manobra em que há um excesso de velocidade após uma curva, fazendo com que os pneus percam aderência.

O garoto foi levado em uma UTI Móvel para o Hospital Geral da Pedreira. No sábado (15), foi transferido para a UTI do Hospital Albert Einstein, mas o estado de saúde se agravou e ele morreu na segunda-feira (17).

Em entrevista a uma rádio argentina, o técnico falou sobre o acidente. “Ele estava na segunda volta quando sofreu a queda na curva mais lenta do circuito. Foi uma união de muitas coisas. Sofreu um highside. Foi uma queda muito lenta, mas ele bateu a cabeça”, relatou Pierluigi.

Em nota publicada nas redes sociais, a “SuperBike Brasil” informou que está prestando a devida assistência à família do piloto desde o dia do acidente e lamentou o falecimento dele. “Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo”, diz o texto.

Quem era Lorenzo?

A imprensa argentina considerava Lorenzo talentoso e um prodígio da motovelocidade. O sonho era ser campeão da MotoGP, principal competição da categoria.

Conforme reportagem do jornal “El Clarín”, Lorenzo era apaixonado por motocicletas e, aos quatro anos, ganhou seu primeiro veículo do pai. Desde então, ele aprender a arte de pilotar e, logo, passou a participar de competições da categoria.

Ele estreou na “Júnior Cup” do “SuperBike” argentino em abril deste ano e, agora, veio participar da etapa brasileira. Ele era natural da cidade de Rosario e completaria 10 anos no próximo dia 17 de julho.