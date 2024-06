Foi encontrado níveis perigosos de coliformes no Rio Sena a menos de dois meses dos Jogos de Paris

As águas do rio Sena apresentaram níveis elevados e perigosos de E. coli a menos de dois meses dos testes de natação programados para ocorrer durante os Jogos Olímpicos de Paris, de acordo com os resultados de testes publicados na sexta-feira.

Os níveis de poluição nos primeiros oito dias de junho, após as persistentes chuvas em Paris, mostraram que os níveis de bactérias como E. coli e enterococos excediam os limites considerados seguros para os desportistas.

O relatório foi publicado pelo grupo de monitoramento Eau de Paris (Água de Paris), um dia depois que um alto executivo do Comitê Olímpico Internacional disse que "não há motivos para duvidar" que as competições serão realizadas conforme planejado no trecho do Sena que passa pelo centro histórico da capital francesa, ao lado da Torre Eiffel.

A primeira competição olímpica programada no rio limpo é o triatlo masculino, que inclui 1,5 quilômetros (menos de uma milha) de natação, na manhã de 30 de julho. A competição feminina acontecerá um dia depois e a de revezamento misto será em 5 de agosto.

As provas de natação em águas abertas, masculina e feminina, de 10 km, serão realizadas nos dias 8 e 9 de agosto, respectivamente, em águas historicamente contaminadas até um investimento de 1,5 bilhão de dólares em sua limpeza antes dos Jogos.

"Estamos confiantes de que nadaremos no Sena neste verão", disse o executivo do COI Christophe Dubi na quinta-feira durante uma conferência online após um anúncio dos responsáveis da cidade e dos organizadores de Paris 2024.

Apesar da confiança mostrada publicamente pelo COI, a decisão final sobre a segurança dos testes para os atletas cabe aos órgãos dirigentes de cada esporte, neste caso, a World Aquatics (natação) e a União Internacional de Triatlo.

A segurança das águas do Sena está em dúvida desde o cancelamento de vários eventos de teste planejados para agosto do ano passado, também devido a fortes chuvas.

No início da semana, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, reiterou sua promessa de nadar no rio antes do início da competição. Na terça-feira, confirmou que seu mergulho será adiado até depois das eleições antecipadas no país, que terminam em 7 de julho.