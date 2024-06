Homem é preso suspeito de estuprar seis mulheres da mesma família ao longo de 20 anos, em Goiás

A Polícia Civil prendeu um homem de 52 anos suspeito de estuprar ao menos seis mulheres e crianças da própria família, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Conforme a corporação, as vítimas são sobrinhas, enteadas e até a neta de 5 anos do detido. Os crimes vinham sendo cometidos há pelo menos 20 anos, mas só agora o autor foi denunciado.

O último abuso teria sido cometido contra a criança de 5 anos, assim, as vítimas decidiram que era a hora de denunciar. Elas procuraram a polícia e relataram que sofriam com ele ano após ano.

Uma das vítimas disse que foi abusada pelo homem ainda na infância e, depois que deu à luz uma menina, voltou a sofrer violência sexual por parte dele. “Dois dias depois que ela tinha tido a neném, no resguardo, ela acordou com ele passando as partes íntimas nela. Não respeitou nem uma mulher de resguardo”, contou a delegada Tamires Teixeira, ao G1.

O caso passou a ser investigado e a polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito, o que foi acatado pela Justiça. Assim, ele acabou sendo preso no último dia 5. Depois disso, passou por audiência de custódia e teve a detenção mantida.

Ele foi indiciou pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Como o nome do suspeito não foi revelado, já que o caso envolve menores, não foi possível localizar a defesa dele até a publicação desta reportagem.

A delegada ressaltou que, ao prestar depoimento, o homem negou que tenha abusado das familiares e se disse vítima de uma armação. Ele foi encaminhado a um presídio, onde segue à disposição da Justiça.