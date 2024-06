PM é preso suspeito de estuprar adolescente após abordagem na Bahia; menina tem 15 anos

Um policial militar foi preso por suspeita de estuprar uma adolescente de 15 anos que estava a caminho da escola em Itamaraju, extremo sul da Bahia.

De acordo com o g1, com informações 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas), a vítima foi abordada por volta das 6h40 da última quarta-feira (12). Uma câmera de segurança de uma casa flagrou a abordagem.

A vítima relatou a polícia que foi ameaçada pelo PM, que encostou o carro e teria pedido para que ela entrasse. No veículo, ela percebeu que o motorista se tratava de um PM fardado. Segundo a adolescente, ele teria perguntado sua idade, se ela era virgem, seu endereço e número de telefone.

Ainda segundo ela, ela respondeu que morava no bairro Primavera enquanto o policial teria continuado a dirigir e, no início da rua da escola Aurivaldina Joazeiro, onde ela estuda, teria parado o veículo e começado a beijá-la.

Além do beijo, o policial mordeu sua boca e passou as mãos em suas partes íntimas por cima da calça, disse a menina. Ela não soube responder quanto tempo ficou com o suspeito, mas ele disse que não a levaria para outro lugar pois estava indo para Prado, outra cidade do extremo sul baiano. Ela também disse que ele afirmou que iria praticar atos sexuais com ela dentro do carro.

A adolescente também disse que o policial afirmou que iria esperar por ela nesta quarta-feira (13), às 10h, no ponto de ônibus. Na frente da escola, o PM abaixou os vidros do carro e cumprimentou o vigilante antes de ir embora.

Adolescente relatou o caso à diretora

Na instituição de ensino, a adolescente relatou o caso a diretora, segundo informou a 8ª Coorpin. A mulher então chamou a mãe da vítima e aconselhou que ela procurasse a delegacia da cidade.

No local, a adolescente fez a denúncia e conseguiu lembrar a placa do carro do suspeito. A Polícia Civil confirmou que o veículo era de um policial militar de 36 anos da na 88ª Companhia Independente da Polícia Militar.

PM alega carona

A Polícia Civil passou o caso para a comandante da CIPM em que o suspeito é lotado. Ele foi chamado para a delegacia, onde recebeu voz de prisão.

Acompanhado de uma advogada, ele alegou que ofereceu carona a adolescente, que esperava por transporte, e que no caminho a convenceu de beijá-lo de forma consensual. Em depoimento ele negou ter abusado da adolescente, segundo a 8ª CIPM.

Contudo, câmeras de segurança acessadas pela equipe da delegacia comprovaram que a menina não esperava por transporte na parada.

De acordo com a matéria, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de estupro qualificado devido à vítima ser menor de idade. Ele foi levado ao quartel e da Polícia Militar e segue à disposição da Justiça.

A menina foi encaminhada para o acompanhamento psicológico.