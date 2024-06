Cantor de grupo famoso nos anos 1980 é julgado pelo estupro de 5 mulheres

Ross William Wild, ex-vocalista da banda Spandau Ballet, grupo por trás da música ‘True’, um dos maiores hits dos anos 1980, está sendo julgado sob acusação de ter estuprado três mulheres e se filmado enquanto abusava de outras vítimas enquanto elas dormiam. Conforme publicado pelo G1, um dos maiores sucessos da banda foi trilha sonora da novela “Guerra dos Sexos”.

ANÚNCIO

Segundo a publicação, Ross, que esteve a frente dos vocais da banda entre os anos de 2018 e 2019, substituindo o antigo vocalista do grupo, Tony Hadley. Ele foi preso em março de 2021 e negou as acusações, dizendo que tudo o que aconteceu foi consensual entre as partes. Para a acusação, ele é um “homem muito bonito que tem um lado sombrio e sinistro ao fantasiar em ter relações sexuais com mulheres adormecidas”.

O músico, que tem 36 anos, teria cometido os crimes entre os anos de 2013 e 2023 e foi acusado por cinco mulheres que teriam sido suas vítimas. O julgamento, que inclui acusações de voyeurismo, intimidação e comportamento controlador, está sendo realizado em um tribunal de Londres. Segundo uma das vítimas, o cantor fantasiava em ter relações sexuais com manequins e bonecas.

Ele teria filmado os próprios crimes

Conforme a publicação, em 2013 o cantor teria filmado o estupro de uma das mulheres em questão. O crime teria acontecido em seu próprio apartamento. Já, outra das vítimas, afirmou que Ross se filmou “agarrando seus seios” sem que ela soubesse. A acusação também afirma que ele abusou de uma mulher enquanto ela dormia durante uma viagem a Cannes, na França.

Outra das vítimas chegou a pedir por socorro após descobrir que o ato foi filmado sem seu consentimento. Ela também alegou ter sido tratada como uma “escarva sexual”, e diz ter pedido ajuda para a mãe em uma das ocasiões em que conseguiu ir ao banheiro. Segundo a acusação, ele a obrigava a ter relações mesmo quando ela se recusava. Já em 2015, uma outra vítima teria se hospedado na casa do cantor, que a conhecia desde 2012, e foi “surpreendida ao acordar com o homem fazendo sexo com ela”.