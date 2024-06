O que você faria? Homem se recusa a ceder assento no avião para mãe com seus filhos

Um novo caso de um passageiro que se recusou a ceder seu assento em um voo de avião para uma mãe poder sentar ao lado de seus filhos tornou-se viral, em um caso que gerou intenso debate nas redes sociais.

ANÚNCIO

O incidente foi divulgado através do Reddit, onde o homem expôs a situação que viveu em um avião, contando todos os detalhes do caso.

Passageiro se recusou a trocar de lugar com mãe e seus filhos

O homem contou que estava viajando de avião para visitar sua família e que comprou um assento no corredor, pois sofre de claustrofobia e nunca se senta nos assentos do meio ou da janela.

Em um momento em que ele estava prendendo o cinto de segurança do assento, uma mulher de cerca de 45 anos se aproximou dele com seus dois filhos, pedindo para trocar de assento.

O passageiro afirmou que ela mostrou qual era o assento dele e estava localizado algumas fileiras mais atrás, mas era na janela, então ele se recusou por não gostar de estar em espaços fechados.

"Ele ficou muito chateado e me pediu várias vezes. A comissária de bordo disse que iríamos decolar em breve, então a senhora pediu novamente para eu me mudar", relatou.

"Quando eu disse que não, ele disse que tudo bem, mas que eu teria que cuidar dos filhos dele. Eu disse que não faria isso e que ele deveria ter comprado assentos juntos se estava tão preocupado", afirmou.

ANÚNCIO

A nova discussão no avião

O homem indicou que depois que a mulher saiu, colocou os fones de ouvido e começou a assistir a um filme, sem prestar muita atenção às crianças. Até que algo aconteceu.

"As crianças discutiram e uma delas começou a chorar. Após alguns minutos de gritos, a mãe se aproximou e me disse 'Por que você não faz nada?'. Eu disse a ela que não iria cuidar dos filhos de outra pessoa e havia avisado explicitamente no início do voo", manifestou.

Finalmente, uma aeromoça encontrou uma pessoa sentada em um assento de corredor que concordou em trocar de lugar com a mãe e assim ela pôde se sentar com seus filhos.

"Quando contei à minha família, eles me disseram que eu estava errado e que deveria ter vigiado as crianças. Eu errei por não dar ouvidos a eles?", questionou o homem.

Apesar de alguns usuários terem comentado que ele deveria mudar de lugar ou cuidar das crianças, a grande maioria o apoiou.