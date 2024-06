O truque para limpar seus acessórios que os fará parecer como novos e é fácil de fazer em casa

A higiene do nosso look diz muito sobre nós mesmas, é por isso que você deve aprender o truque para limpar seus acessórios em casa e mantê-los sempre perfeitos. O melhor de tudo é que é feito com ingredientes de fácil acesso, não leva muito tempo e é de preparação prática, então você pode fazer regularmente como um ritual.

ANÚNCIO

Além de te fazer parecer bem, ajuda a prolongar sua vida útil e permanecerem intactas a longo prazo, o que irá maximizar o retorno do seu investimento e você não precisará gastar constantemente em joias.

O truque para limpar seus acessórios | São fáceis de preparar nem casa (Freepik)

Qual é o truque para limpar seus acessórios?

Você deve começar fervendo uma xícara de água e colocando em outro recipiente um pouco de papel alumínio com a parte opaca para baixo. Depois de completar esta etapa, adicione a água quente a esse recipiente com duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

Depois de dissolver, adicione seus acessórios e quase como por magia, eles se limparão sozinhos, especialmente os de prata. No entanto, os especialistas afirmam que se deve evitar fazer esse procedimento com os que estão enegrecidos, pois não mostrarão nenhuma melhora.

O bicarbonato, a pasta de dentes e o sabonete líquido são bons aliados | Também existem limpadores de joias em mercados especializados| (Freepik)

Se tiverem banho de ouro, recomendam usar sabonetes líquidos, mas sem abusar do produto. Mergulhe-os em sabão com água e esfregue bem com uma escova de dentes para remover resíduos de sujeira. Em seguida, deixe-os nesta água por uma hora, retire e seque-os muito bem.

Há até mesmo quem afirme que a pasta de dentes funciona muito bem em acessórios de prata para fazê-los brilhar novamente.

Aplique uma pequena quantidade de pasta de dente branca em seu dedo ou em um pano macio e esfregue suavemente sobre a joia que deseja melhorar. Após isso, enxágue com água morna e lustre com um pano macio.