Jovem descobre infidelidade de seu marido com colega de trabalho muito mais velha

A jovem revelou a infidelidade do marido

Uma jovem mexicana se tornou viral nos últimos dias depois de revelar em sua conta no TikTok como descobriu que seu marido estava sendo infiel com uma colega de trabalho, depois de suspeitar de seu comportamento.

Jovem descobre que seu marido estava sendo infiel

De acordo com o que foi relatado pelo Milenio, a mulher começou a duvidar do homem devido ao seu comportamento suspeito, que não era o habitual.

Nesse sentido, ela notou que ele se afastava dela quando usava o celular, que ele mudou a senha do telefone ou que suas reações estavam se tornando cada vez mais radicais.

"O meu parceiro trabalhava numa empresa e a minha sogra também, mas ela como segurança. Em janeiro de 2024, entraram novas pessoas no seu trabalho, incluindo a Luisa", disse a jovem identificada como Mixy no TikTok.

"Ele começou a mudar muito, ia para o trabalho mais cedo, entrava às 8 da manhã e saía às 5, comecei a notar coisas estranhas, ele chegava irritado todos os dias, me perguntava por que eu não me arrumava e outras coisas", expressou.

Foi assim que a infidelidade foi descoberta

Todas essas ações fizeram com que ela começasse a duvidar de seu marido, até que um dia decidiu pegar seu celular enquanto ele dormia.

Ela percebeu que ele havia mudado a senha, mas o homem esqueceu que o rosto de Mixy estava salvo no identificador.

E ao abrir as mensagens, ela percebeu que ele conversava regularmente com Luisa, uma colega de trabalho. Nas conversas, ele dizia que não era fácil para ele sair com ela porque tinha uma filha em casa, mas que estava fazendo o possível para deixar a esposa.

"A mulher afirmou: 'Fiquei chocada, disse que não podia ser verdade, que ele estava me traindo com uma senhora, o acordei e começamos a discutir, ele me disse que era apenas uma colega de trabalho, que eu estava louca, negou tudo, e eu fiquei chorando a noite toda'."

Finalmente, ela revelou que confrontou o marido, mas ele negou tudo. Diante disso, ela pegou suas coisas e saiu de casa com sua filha, mas apesar de ter um emprego, ela não tem dinheiro para se mudar para outro lugar. Além disso, a pequena perguntava insistentemente pelo pai, então ela decidiu voltar com ele para juntar dinheiro e assim poder se mudar definitivamente.

O vídeo em que a jovem contou toda a infidelidade de seu marido se tornou viral no TikTok e acumula mais de 6,7 milhões de visualizações.