Defesa diz que jovem presa por morte de namorado está ‘abalada’; ela teria confessado crime aos pais

A defesa da psicóloga Júlia Andrade Cathermol Pimenta, de 29 anos, que é a principal suspeita pela morte do namorado, o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 44, afirma que ela está “abalada psicologicamente”. A advogada Hortência Menezes, que a representa, destacou que sua cliente está “muito assustada”, mas que vai colaborar com a polícia. A CBN divulgou que a jovem confessou a autoria do crime aos pais.

Em nota enviada à imprensa, a advogada ressaltou que Júlia exercia a profissão de psicóloga, tem família estruturada e bons antecedentes. Contudo, a defesa não descarta que ela sofresse de algum transtorno mental. “Embora seja uma psicóloga, tal fato não exclui (...) que possa manifestar um transtorno mental”, ressaltou o texto.

“É uma situação delicada, e precisa ser esclarecida. A Júlia está abalada psicologicamente. Ela está muito assustada, mas irá colaborar”, destacou Hortência.

A psicóloga se entregou à polícia na noite de terça-feira (4), sendo que era procurada desde o dia 28 de maio. A rendição ocorreu após um acordo, que previa que ela não seria exposta e também não seria algemada.

Um vídeo, divulgado pelo jornal “O Globo”, mostra o momento em que a jovem chegou à 25ª Delegacia de Polícia de Engenho Novo. A jovem usava uma blusa cinza com capuz e máscara e não quis conceder entrevistas. Veja abaixo:

O delegado Marcos Buss explicou que a rendição da suspeita foi negociada enquanto a mãe e o padrasto dela prestavam depoimento. Assim, ela se entregou no bairro de Santa Tereza e foi levada para a delegacia.

Morte do namorado

Luiz Marcelo foi achado sem vida no último dia 20 de maio. Dois dias depois, Júlia prestou depoimento em uma delegacia e deu detalhes sobre como era a convivência dos dois. Reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, mostrou trechos da oitiva da mulher, que aparentava estar bem tranquila, chegando até mesmo a sorrir.

Em um trecho do depoimento, ela disse que teve um relacionamento com o empresário entre 2013 e 2017, mas que o namoro só foi oficializado em 2023. E abril deste ano, eles teriam passado a morar juntos. A jovem disse que logo depois disso eles passaram a brigar muito e percebeu uma mudança no comportamento do namorado.

“Eu percebi que ele estava muito cansado, muito estressado. E quando ele voltava no almoço, ele apagava”, disse Júlia, que afirmou ter sido traída por Luiz Marcelo. “Aí eu vi que enquanto eu estava dormindo, ele ficava em bate-papo. Provavelmente procurando p*. Aí descobri que tinha um Instagram fake. Aí teve briga. Aí eu falei que eu queria ir embora”, afirmou ela.

Apesar da jovem ter alegado que deixou o apartamento do empresário no dia 20 de maio, quando ele ainda estava bem e chegou a fazer o café da manhã para ela, a polícia diz que nessa data o homem já estava morto.

“Ela teria permanecido no interior do apartamento da vítima, com o cadáver por cerca de 3, 4 dias. Lá ela teria se alimentado. Ela teria, inclusive, nós temos isso filmado, ela teria descido para academia, se exercitado, retornado para o apartamento onde o cadáver se encontrava”, ressaltou o delegado.

Após prestar depoimento ela foi liberada, mas passou a ser procurada com o andamento das investigações. Após ficar sete dias foragida, ela se entregou.

Psicóloga Júlia Andrade Cathermol Pimenta, de 29 anos, suspeita de matar o namorado com brigadeirão envenenado, se entregou à polícia, no RJ (Reprodução/X (Twitter))

Brigadeirão envenenado

A causa da morte de Luiz Marcelo ainda não foi confirmada pelos exames periciais. Os investigadores acreditam que o homem comeu um brigadeirão envenenado, sendo que no dia 17 de maio ele apareceu no elevador, ao lado de Júlia, segurando um prato coberto com um pano, que seria o doce em questão.

A suspeita sobre o envenenamento ganhou força depois que a cigana Suyane Breschak, de 28 anos, foi presa suspeita de ajudar Júlia a matar o namorado. A mulher revelou que elas são amigas há 12 anos e disse que fazia “trabalhos espirituais” para a jovem com frequência, com o objetivo que a família dela não descobrisse que ela trabalhava como garota de programa.

Após ser presa, no último dia 29, Suyane disse que a amiga teria uma dívida com ela de mais de R$ 600 mil em função desses atendimentos. Assim, Júlia planejou matar Luiz Marcelo para vender os bens e poder quitar os valores. Para isso, envenenou o doce que deu a ele.

A mulher também confessou que ajudou a namorada a sumir com alguns pertences da vítima, como o carro, que teria sido vendido por R$ 75 mil e levado para Cabo Frio.

O homem que comprou o automóvel, que é namorado da cigana, também foi preso por receptação. Ele chegou a apresentar um documento escrito à mão, que disse ter sido assinado pela vítima, transferindo o bem. O suspeito também portava o telefone celular e o computador de Luiz Marcelo.