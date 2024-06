Jogador Paquetá pode ser ‘banido para sempre’ da Inglaterra e do futebol brasileiro; entenda o motivo

O jogador brasileiro Lucas Paquetá, de 26 anos, que joga pelo West Ham, da Inglaterra, poderá ser banido tanto do futebol inglês quanto do brasileiro, caso as manipulações de resultados dos jogos da ‘Premier League’ sejam comprovadas.

ANÚNCIO

Este é um pedido da Football Association (FA), órgão máximo que comanda o futebol na Inglaterra, que pede que Paquetá “seja banido para sempre” caso considerado culpado. As informações são do site ‘The Sun’.

De acordo com o jornal britânico, os documentos da acusação da associação solicitam que o meia seja vetado do esporte em caso de condenação.

Motivo da acusação

Paquetá, que foi transferido para o West Ham em 2022, foi acusado no último mês de, supostamente, receber cartões amarelos propositalmente em quatro partidas da Premier League para que conhecidos lucrassem com apostas.

Segundo ‘O Globo’, os cartões foram forçados nos jogos contra o Leicester, em 2022, e contra Aston Villa, Leeds United e Bournemouth, todos em 2023. Cerca de 60 pessoas estariam lucrando apostando na advertência com o cartão em uma ou mais destas disputas.

Paquetá nega as acusações e diz que não cometeu as irregularidades. Ele teria pedido, através de advogados, mais prazo para o envio da defesa sobre a denúncia.

Banimento no Brasil?

Em entrevista à CNN, o advogado especialista em direito desportivo, Andrei Kampff, , explica mais sobre o caso.

ANÚNCIO

“Esse é um caso que está sendo apurado por um comitê independente do futebol inglês, que vai julgar a questão. Agora, Paquetá e a federação devem apresentar seus argumentos a este comitê. Da decisão, cabe recurso das partes, atleta e Federação Inglesa.O julgamento dos recursos será feito por outra comissão, o Comitê de Apelações na Inglaterra. As partes ainda poderão recorrer, em última instância dentro do movimento jurídico privado do esporte, ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), na Suíça”.

Kampff comenta que, enquanto não houver um julgamento, Paquetá poderá jogar normalmente. Contudo, caso seja condenado pelo futebol inglês e punido, a sanção pode ser revertida também em outros países, inclusive no Brasil.

O jogador foi convocado por Dorival Júnior para disputar amistosos e a Copa América pela seleção brasileira neste mês. O primeiro jogo acontece no próximo dia 8 de junho.

“Se condenado da Inglaterra, a decisão vale no país. A não ser que a Federação peça uma internacionalização da decisão, o que a justiça desportiva brasileira já fez junto à FIFA em casos de manipulação, inclusive. Aí, a FIFA irá analisar a questão e pode dar efeito internacional, o que impediria atleta de jogar em outro país”.