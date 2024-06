Cantor foi atropelado e arremessado 15 metros enquanto socorria vítima de acidente; amigos acharam que ele tinha morrido

Após um acidente, o cantor Athos Prado explica que foi arremessado por 15 metros do local onde foi atingido, na BR-060, em Rio Verde, sudeste de Goiás.

“Não sei como eu estou vivo”, afirmou o cantor, que é natural do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista tinha 25 anos e estava bêbado.

Entenda o acidente

O atropelamento aconteceu na madrugada do último domingo (2), por volta das 4h. Em entrevista ao g1, Athos explicou que mora em Rio Verde e estava voltando de um show em Cassilândia (MS), quando se deparou com um motociclista acidentado.

“Passamos com a caminhonete, e o acidente tinha acabado de acontecer”, disse o cantor, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a PRF e o Corpo de Bombeiros.

Enquanto isso, o cantor e a equipe sinalizaram o acidente na rodovia e aguardavam a chegada do resgate, quando foram surpreendidos pelo carro.

“Ele passou por todos os carros que já estavam parados e atingiu a mim e a mais uma pessoa”, explicou.

Amigos acharam que o cantor havia morrido

Após a colisão, Prado comenta que os amigos e testemunhas presentes no local acharam que ele tinha morrido. “O bombeiro que chegou depois até disse que era pra eu ter morrido, porque é difícil de escapar de uma colisão como aquela”.

Athos Prado explica que o acidente não foi mais grave pois reparou o carro vindo em sua direção e tentou desviar. “Quando vi o carro vindo em minha direção, tentei pular para diminuir o impacto”.

Com a colisão, o cantor teve apenas escoriações leves e fraturou o dedo mínimo. Outra pessoa também foi atropelada, mas a reportagem não conseguiu contato. Athos explica que esta pessoa também não se feriu com gravidade.

Motorista estava bêbado

De acordo com a PRF, o condutor do veículo que causou o acidente realizou o teste do bafômetro, que acusou 1,03 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, acima de 0,05 mg/l é uma infração gravíssima e, acima de 0,34, crime de trânsito.