Ex-candidata a miss Equador é morta a tiros em restaurante

Landy Párraga, ex-candidata a miss Equador, foi assassinada a tiros em um restaurante por volta do meio-dia de domingo, 28. O local fica dentro de um shopping center na paróquia de Guayacan de Quevedo.

Post da ex-candidata a miss antes de ser assassinada Instagram

As fotografias do momento trágico circularam nas redes sociais. A jovem havia postado imagens em sua conta do Instagram uma hora antes de ser assassinada. Ela estava em um restaurante de ceviche. Um dia antes, esteve em um casamento, de acordo com seu stories.

Landy tinha um relacionamento com o cirurgião plástico Jose Luis Betancourt, que aparecia em publicações que ela fazia em suas redes sociais. Eles compartilhavam eventos e viagens juntos.

Na edição de 2022 do concurso de beleza, Párraga ficou em 5º lugar e foi mencionada nas conversas investigadas pelo Ministério Público do Equador no caso Metástase, que eclodiu em dezembro do ano passado, após uma megaoperação em diferentes cidades contra a corrupção e o tráfico de drogas, e em que se investiga uma suposta estrutura de corrupção em diferentes instituições do Estado. Em uma dessas conversas, entre Leandro Norero e Heliver Angulo, também conhecido como Estimado, ele disse que um de seus contatos na polícia perguntou sobre uma mulher que o Ministério Público iria relacionar a ele.

Landy também foi Rainha da paróquia Venus del Río Quevedo, Senhorita Turismo de Quevedo 2019 e Miss Mesoamérica Equador 2022.