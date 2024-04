Frio obriga o paulistano a ressuscitar os casacos

Acostumado nas últimas semanas com uma temperatura média perto dos 30ºC e madrugadas abafadas, o paulistano acordaram nesta quinta-feira com o tempo nublado e os termômetros marcando 18ºC.

A frente fria, que foi impulsionada por um ciclone extratropical no sul do continente, chegou a São Paulo na noite desta quarta-feira trazendo chuva e derrubando a temperatura. Nos estados mais ao sul, a temperatura na madrugada chegou perto dos 0ºC e houve geada nas regiões de serra.

Na cidade de São Paulo, a previsão é de que o frio permanece por alguns dias por aqui. Nesta quinta-feira, a temperatura máxima não deve passar de 20º C e a madrugada deve ainda ser mais fria do que na anterior, com mínima prevista de 16º C. A previsão é de chuva durante todo o dia.

Na sexta-feira, a temperatura sobe um pouco, com máxima prevista de 23º C, mas a madrugada deve ser ainda mais fria do que no dia anterior. De acordo com a Climatempo, a temperatura mínima prevista para a madrugada de sexta é de 14ºC.

Frio na Serra

Algumas cidades em região de serra de Santa Catarina amanheceram com os termômetros marcando temperaturas bem próximas ao 0º VC nesta quinta-feira. Em Bom Jardim da Serra, na serra catarinense, foi registrado 1,95º C nesta madrugada.

Em Caminhos da Neve, também em Santa Catarina, os termômetros registraram a mínima de 1,5ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).