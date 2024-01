Perícia acha sangue em apartamento de jogador do sub-20 do Corinthians; jovem morreu após sexo

O apartamento do jogador sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, na Zona Leste de São Paulo, foi submetido a uma perícia depois que a jovem Livia Gabriele Da Silva Matos, de 19, morreu após passar mal no local. Foram encontradas manchas de sangue em toalhas e lençóis. De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava sangramento intenso nas partes íntimas e sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias.

Conforme consta no boletim de ocorrência, os médicos que atenderam a jovem constataram que ela apresentava uma fissura de cinco centímetros da região genital, o que seria a fonte de uma hemorragia. No entanto, o corpo dela foi encaminhado para necrópsia, que vai atestar as causas da morte. Além disso, será submetido a exames toxicológicos.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (30). Dimas contou à polícia que conheceu a garota por meio das redes sociais há alguns meses e eles marcaram de se ver pessoalmente pela primeira vez. Ela foi até o apartamento dele, onde eles mantiveram a relação sexual. O rapaz alega que a jovem perdeu os sentidos pouco depois e ele acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Livia foi levada por volta das 19h ao pronto socorro do Tatuapé, na Zona Leste da Capital, mas não resistiu. O tenente da PM Lucas Sarri, que atendeu ao chamado, contou à TV Globo que a vítima sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias enquanto era socorrida e não resistiu.

“Ela tinha um forte sangramento na região íntima. E o que a gente levantou no local do PS é que momentos antes ela estava com namorado ou ficante dela no apartamento dele. Eles estavam lá, ficaram um certo tempo e as circunstâncias a cerca desse fato ainda estão para serem esclarecidas”, disse o tenente.

O atleta foi até o 30º Distrito Policial, no Tatuapé, para prestar esclarecimentos, onde negou que eles tenham feito uso de entorpecentes ou bebidas alcóolicas. O caso foi registrado como morte suspeita e as investigações transferidas para o 52º DP, no Parque São Jorge.

Depois de sair da delegacia, Dimas foi ao encontro de familiares de Livia. A advogada do atacante, Fabiana Moura, disse à TV Globo que seu cliente é inocente e que aguarda os laudos das perícias.

Já o Sport Club Corinthians Paulista informou, em nota, que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades.”

Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, foi até delegacia após morte de jovem durante encontro, na Zona Leste de SP (Divulgação/Corinthians)

