Ciclone Extratropical: sul do país se prepara para novo temporal de chuva e vendavais

Ainda se recuperando da passagem do último ciclone extratropical, que causou muita chuva, granizo, inundações e queda de árvores, uma nova tempestade deve se formar no Rio Grande do sul na próxima quarta-feira, de acordo com a Climatempo.

O novo ciclone extratropical deve se formar no sul do estado, na fronteira com o Uruguai, que já começa a enfrentar chuvas fortes na terça-feira.

Os meteorologistas não esperam que essa tempestade atinja o Rio Grande do Sul com a mesma intensidade dos dois anteriores e a expectativa é que além das chuvas os ventos não ultrapassem os 60 km/h. Santa Catarina e Paraná também devem ser atingidos pelos vendavais e pelas chuvas trazidas pelo ciclone durante a quarta e quinta-feira.

A expectativa é de que o fenômeno provocado pela baixa pressão atmosférica na quinta-feira comece a se afastar pra o oceano, estabilizando o tempo na Grande Porto Alegre. Nos litorais de Santa Catarina e Paraná, porém, as chuvas ganham mais intensidade neste dia.

Embora a região sudeste não seja afetada diretamente por chuvas e ventos, o afastamento do ciclone abre espaço para a chegada de uma nova massa de ar polar no final da semana, que deve derrubar as temperaturas nos estados do sul do país e também na região sudeste.

A partir de sexta-feira, a temperatura começa a cair também na cidade de São Paulo e no final de semana os termômetros devem oscilar entre a mínima de 11º C e a máxima de 18º C.