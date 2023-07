Nova frente Fria se aproxima do sul do país; veja como fica o tempo na região sudeste

Após enfrentar uma intensa onda de calor, o sul do Brasil começa a sentir os efeitos de uma nova frente fria que deve trazer áreas de instabilidade e fortes temporais no Rio Grande do Sul, além da queda de temperatura, segundo dados da Climatempo.

Mas na terça-feira, essa frente fria não deve avançar em direção ao Sudeste e ao estado de São Paulo, mas segue para o oceano.

Ciclone Extratropical

Na quarta-feira, em função de uma um fluxo de vento no hemisfério sul associado à baixa pressão atmosférica vai dar origem a um novo ciclone extratropical na costa do sul do país, trazendo chuvas mais fortes para todo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Ao contrário dos últimos, esse ciclone não deve provocar ventos tão intensos. A previsão é de rajadas de 40 km/h a 60 km/h na maior parte do Rio Grande do Sul entre quarta e quinta-feira. Na quinta, o ciclone se afasta em direção ao oceano, mas a chuva ganha mais intensidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina.

O afastamento da frente fria e do ciclone abre caminho para uma nova massa de ar polar, que deve derrubar as temperaturas em todo estado gaúcho a partir de sexta-feira

Em São Paulo

A frente fria começa a avançar sobre a costa da região sudeste do país a partir de quinta-feira, levando mais chuva para o litoral e para a Grande São Paulo.

Apesar do avanço da frente, as temperaturas continuam elevados durante toda a semana, com máximas que podem chegar a 33ºC no decorrer dos dias. Na cidade de São Paulo, o dia mais quente será a quarta-feira, com 28ºC.

A partir de sexta-feira, a temperatura começa a cair também na cidade de São Pauloe no final de semana os termômetros devem oscilar entre as mínima de 11ºC e a máxima de 18ºC.