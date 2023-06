VÍDEO: Idoso morre após mal súbito e lotérica segue funcionando com corpo no chão, no interior de SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma lotérica de São José dos Campos, no interior de São Paulo, funcionando normalmente depois que um idoso de 79 anos passou mal e morreu no local. Nas imagens é possível ver que o corpo ainda estava no chão, coberto com um lençol térmico, ao lado da fila de clientes que aguardavam o atendimento (assista abaixo).

Lotérica continua funcionando como se nada tivesse acontecido, mesmo tendo um corpo dentro do estabelecimento. pic.twitter.com/axmVlLrlUt — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) June 6, 2023

O caso aconteceu na última segunda-feira (5), no bairro Jardim América. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o idoso teve um mal súbito e desmaiou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, no local, verificou que ele não resistiu.

Após a constatação da morte, os socorristas chamaram o serviço funerário e cobriram o corpo da vítima. Enquanto a equipe era aguardada, no entanto, o atendimento na lotérica não foi interrompido.

O caso foi registrado como morte suspeita no 3º Distrito Policial de São José dos Campos.

Procurada, a Caixa Econômica Federal informou que lamenta o ocorrido e que se solidariza com a família do idoso. O banco destacou que apura as circunstâncias do caso com o representante lotérico.

Nas redes sociais, as imagens causaram comoção e revolta. Muitos internautas disseram que não houve “compaixão” com o idoso que tinha acabado de falecer.

Mano morreu um homem na lotérica de são José dos Campos e a lotérica colocou o corpo do lado coberto e seguiu aberta como se nada tivesse acontecido... misericórdia, que mundo é esse? — ... (@macky_jd) June 6, 2023

Só pra esclarecer uma coisa pro pessoal que não sabe: A Lotérica é da Caixa Econômica, tem mais gente que vai pra lá pra pagar conta do que pra ficar apostando . Dxnd claro q isso não justifica IGNORAR UM CORPO q tá no chão, mas é só pra entenderem q tem gnt q TEM que ta ali — Fael Xavier (@FaelXavo) June 7, 2023

Meu filho só tem 1 lotérica na cidade? Existem outras que podem ser utilizadas para pg de contas, imagina você sendo funcionário e tendo que trabalhar com um corpo do seu lado..isso é muito absurdo, e mais ainda é você defender! — Barbara Campos (@bbabicampos) June 7, 2023

