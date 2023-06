Perigo dentro de casa: menino de 6 anos morre após ser picado por escorpião em Morrinhos, Goiás

O menino Lorenzo Ferreira de Almeida, de 6 anos, morreu após ser picado por um escorpião dentro de casa, em Morrinhos, Goiás. Familiares relataram que ele foi socorrido, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e recebeu o antídoto contra o veneno, mas ainda assim não resistiu e morreu na segunda-feira (5).

O garoto foi picado no sábado (3), quando estava dentro da casa em que mora. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Morrinhos, onde chegou “com quadro de vômitos, hiperemia [aumento de circulação do sangue em determinada região do corpo] e fraqueza”. Segundo o hospital, o menino estava consciente e sem dor.

No mesmo dia, ele foi transferido para o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia, onde foi internado em um leito de UTI. Lá, recebeu o antídoto contra o veneno do escorpião, mas o quadro se agravou e ele não resistiu.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Morrinhos lamentou a morte de Lorenzo, que cursava o 1º ano do ensino fundamental na Escola Rotary. “Pedimos a todos que, neste momento de profunda dor, direcionem suas preces para que toda sua família seja confortada.”

A unidade escolar também fez uma postagem em homenagem ao garoto.”A Escola Rotary, por meio de sua direção, professores, funcionários e alunos, com profundo pesar, lamenta o falecimento do aluno Lorenzo Ferreira de Almeida do 1º Ano A. Sua ausência, deixará uma grande saudade em nossos corações. Pedimos a todos que, neste momento de profunda dor, direcionem suas preces para que toda sua família seja confortada.”

Já a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que há 12 postos abastecidos com antídoto contra veneno de escorpião em Morrinhos.

A pasta destacou que existem alguns cuidados que devem ser tomados dentro de casa para evitar acidentes com animais venenosos, como foi o caso de Lorenzo. As informações estão disponíveis no site do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (CIATox).

