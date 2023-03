Mais um vidente faz previsão sobre o caso Madeleine McCann

O caso Madeleine McCann voltou aos holofotes da mídia depois que uma jovem polonesa, Julia Wendell, afirmou ser a menina desaparecida na Praia da Luz, em Portugal, em 2007.

Essa semana, mais um vidente falou sobre o assunto e fez previsões. Trata-se de Living Nostradamus, que ficou conhecido após prever a pandemia do coronavírus, a invasão da Ucrânia e a compra do Twitter por Elon Musk.

O homem que se denomina clarividente carrega o nome real de Athos Salomé e afirmou que o caso do desaparecimento de Madeleine pode envolver magias negativas.

De acordo com o jornal britânico Daily Star, ele aponta que vê “algo obscuro” no sumiço de Madeleine e não consegue vê-la e nem senti-la viva.

“Tem a ver com magia, seu desaparecimento não foi acidental”, pontuou e que por sua vez faz um pedido às autoridades e investigadores encarregados do caso para irem ao fundo do caso, pois 2023 e 2024 serão anos reveladores.

Ele criticou outras previsões sobre o assunto e aponta que “ninguém realmente sabe”, mas também entrou em uma polemica ao apontar rituais de magia como uma das causas do rapto.

Outra vidente brasileira, a médium Vandinha Lopes, revelou se acha que a jovem polonesa que diz ser Madeleine McCann está dizendo a verdade.

“Eu posso estar enganada, mas na espiritualidade eu concordo que seja ela. Eu posso errar porque eu não sou Deus. Eu posso me enganar, mas ela trás as mesmas ligações de alma e as mesmas vibrações de áurea”, explica.

