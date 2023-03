Jovem que diz ser Madeleine McCann é ameaçada na justiça por homem

Julia Wendell ficou em evidência recentemente após afirmar ser Madeleine McCann ou alguma outra criança raptada na infância. A polonesa de 21 anos diz ter ouvido sua avó falar sobre o assunto e a desconfiança cresceu quando sua família decidiu não se submeter a testes de DNA para confirmar laços sanguíneos.

De acordo com o Radar Online, outro ponto crucial em sua história é que ela também foi abusada por um pedófilo que chegou a ser um dos suspeitos do desaparecimento da menina britânica que foi sequestrada de um quarto de hotel na Praia da Luz, em Portugal.

A acusação de Julia agora pode se transformar em uma ação legal, pois o homem que ela alegou ter abusado dela quando criança, exige que ela pare de associá-lo com o desaparecimento de Madeleine.

“Apelo para que parem imediatamente com a grave violação dos seus direitos pessoais - difamá-lo, publicar nos meios de comunicação um veredicto de muitos anos atrás e insinuar que ele tem algo a ver com o desaparecimento de Madeleine McCann. Se você não parar com essas ações, vou abrir um processo contra você por violação de direitos pessoais e considerar novas medidas no nível criminal”, informou o advogado do acusado.

Atualmente, a jovem mora na Califórnia, nos Estados Unidos, com a investigadora particular Fia Johansson. A jovem aguarda no país os resultados de três amostras de DNA e um teste genético.

