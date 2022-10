Meningite faz mais uma vítima fatal em SP; Capital já soma 10 mortes

A cidade de São Paulo registrou mais uma morte por meningite, segundo a Segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A vítima é um jovem de 22 anos que morava na Zona Norte.

Um outro caso positivo foi registrado nesta semana na Capital. Assim, já se somam 10 mortes e 58 registros da doença desde o começo do ano.

Ainda de acordo com a Pasta, os dois novos casos não têm relação com os três surtos registrados no Jardim São Luis, Pari e Vila Formosa/Aricanduva.

Vale dizer que o número de casos e óbitos confirmados por meningite meningocócica em 2022 ainda é menor do que o registrado em todo o ano de 2019, quando foram 158 incidências e 28 mortes. Em 2021, foram sete óbitos e 37 casos. Já em 2020, 12 óbitos e 72 casos. Os baixos índices nos dois últimos anos têm a ver com as medidas restritivas adotadas na pandemia de Covid-19.

O que é meningite?

A meningite é uma doença caracterizada pela inflamação das meninges, as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por infecções de fungos, vírus ou bactérias.

A forma de prevenção mais eficiente é a vacinação, disponível na rede pública de saúde. O imunizante contra a meningite meningocócica C deve ser aplicado em bebês de 3, 5 e 12 meses.

Já o de meningite ACWY é aplicado na faixa etária de 11 a 14 anos de idade. A vacinação foi ampliada também para adolescentes de 13 a 14 anos até junho de 2023.

Em situações excepcionais, como a de surtos localizados, as vacinas são indicadas para adultos.

