Mulher suspeita de agredir brutalmente filho de 4 anos é presa em SP; menino fraturou oito costelas e um braço

A Polícia Civil prendeu na noite da última quarta-feira (5) uma mulher suspeita de agredir brutalmente o próprio filho, de 4 anos, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O menino fraturou oito costelas e um braço.

A mulher estava foragida na casa de familiares em Itanhaém e acabou presa por equipes do 2º DP de São Vicente e levada para a Delegacia da Mulher da cidade, onde o caso foi registrado. Ela não resistiu à prisão. O padrasto, que também era procurado, foi encontrado morto, com marcas de tiros no tórax, rosto e mãos.

A 1ª Vara Criminal do Foro de São Vicente havia expedido um mandado de prisão contra a mulher no fim da tarde. Segundo apurou o “G1″, o pedido de prisão dizia que Julia Cristina Pereira seria a responsável por agredir a vítima junto ao seu companheiro.

No mandado de prisão, o juiz ressalta que “há fortes indícios da autoria dos crimes pela averiguada [mãe], em especial pelas declarações das Conselheiras Tutelares, filmagens e relatório de investigação policial”.

Além disso, o Ministério Público ponderou que “a forma como o crime foi praticado, bem como seus motivos, denotam que Júlia é uma pessoa de índole violenta e perigosa, capaz de agredir de forma cruel o próprio filho, criança em tenra idade”.

O caso

Ainda segundo o “G1″, o pai do menino cuidava dele e dos outros dois filhos, mas perdeu a esposa para o câncer e a ex-mulher disse que ficaria com as crianças para ajudá-lo.

No dia 28 de setembro, porém, o menino teria sido agredido pela mãe e pelo companheiro dela. Após o episódio, o padrasto levou a criança, enrolada em um lençol e ferida, para a casa dos pais dele, que levaram o menino para o hospital.