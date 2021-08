Saiba como evitar ser alvo de golpes envolvendo o Pix

O Pix é uma ferramenta que visa facilitar a transferência e pagamentos e tem obtido grande adesão dos consumidores, ao mesmo tempo que tem se tornado alvo fácil dos golpistas. A Polícia Civil fez uma cartilha, na qual alerta sobre os cuidados que devem ser tomados para garantir a segurança dessa operação eletrônica e orienta sobre o que fazer caso a pessoa se torne vítima.

O Metro World News conversou com o delegado Gaetano Vergine, titular da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que investiga esse tipo de crime. Ele ressalta que os golpistas estão sempre antenados nas mudanças e se modernizam a cada dia para obter mais vítimas.

“Antigamente os golpes eram praticados nos caixas eletrônicos, depois nos cartões de crédito e agora o alvo da vez é o Pix. Sendo assim, a pessoa precisa ficar muito atenta e fazer uso de todas as medidas de segurança que os bancos oferecem. Uma dica importante é que ela sempre deixe um valor mínimo para transferência, restrinja os horários para a transferência e, quando de fato por utilizar o serviço, se certifique para quem está transferindo”, ressaltou o delegado.



Golpes envolvendo o Pix

Segundo a Polícia Civil, as recomendações com relação às transações Pix são, em geral, as mesmas para proteger o acesso a serviços financeiros já utilizados, como TED e DOC. Veja abaixo:

Não entre em sites ou instale no celular aplicativos desconhecidos;

Não há sites ou aplicativos do Banco Central ou do Pix criados exclusivamente para cadastramento das chaves, nem para a realização das transações Pix;

O cadastramento das chaves é realizado em ambiente logado no aplicativo ou site da sua instituição de relacionamento, o mesmo que já é utilizado para as demais transações financeiras, como consultar saldo, fazer transferências ou tomar dinheiro emprestado;

O cadastramento das chaves requer o consentimento do cliente e para cadastrar a chave Pix é feita uma validação em duas etapas. O cadastro do número de celular ou do e-mail como chave Pix depende da confirmação por meio de um código que será enviado, por exemplo, por SMS ou para o e-mail informado;

Já o CPF/CNPJ só pode ser usado como chave se estiver vinculado à conta, informação necessária no momento de sua abertura, comprovada por meio de documento.

A polícia orienta que, se o usuário ainda tiver dúvidas, deve procurar se informar através do site da sua instituição bancária.

Caso tenha sido vítima, o que fazer:

Reunir toda documentação da transação (extratos, comprovantes, etc);

Registre um Boletim de Ocorrência Eletrônico através do site da Delegacia Eletrônica na opção “outros crimes” ou registre os fatos presencialmente no Distrito Policial mais próximo da residência;

Cientificar o prestador de serviço de pagamento para eventual ressarcimento, após análise dos documentos.

Medidas de segurança do Banco Central

E foi exatamente visando dar mais segurança às transações com o Pix que o Banco Central (BC) anunciou, na última sexta-feira (27), uma série de medidas para evitar as fraudes. Entre essas mudanças está um limite máximo de R$ 1 mil para operações entre pessoas físicas utilizando meios de pagamento em arranjos de transferência no período noturno, das 20h às 6h, incluindo transferências intrabancárias, Pix, cartões de débito e liquidação de TEDs.

O BC também destacou que será designado um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para a efetivação de pedido do usuário, feito por canal digital, para aumento de limites de transações com meios de pagamento (TED, DOC, transferências intrabancárias, Pix, boleto, e cartão de débito), impedindo o aumento imediato em situação de risco.

Confira abaixo as demais medidas anunciadas pelo BC: