A Caixa Econômica Federal sorteia nesta segunda-feira a Lotofácil, Quina e a Super Sete, as duas primeiras às 20h e a última a partir das 15h, sempre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h em todas as casas lotéricas espalhadas pelo país ou pelo canal eletrônico da Caixa.

Lotofácil tem prêmio acumulado

Nesta segunda, a Lotofácil tem um prêmio acumulado de R$ 3 milhões para quem acertar as quinze dezenas sorteadas.

No último sorteio, no sábado, ninguém levou o prêmio principal, mas 165 apostas acertaram os 14 números e receberam prêmios individuais de R$ 1.413,51.

A Lotofácil premiou também quem acertou apenas 13 números, e cada um deles levou para casa R$ 25,00.

Clique para ver os números sorteados para a Lotofácil no sábado

SAIBA MAIS SOBE AS REGRAS DA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria mais fácil de ganhar do Brasil, como diz o próprio nome, o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado

Veja os preços das apostas:

quinze números – R$ 2,50

dezesseis números – R$ 40

dezessete números – R$ 340

dezoito números – R$ 2.040

dezenove números – R$ 9.690

vinte números – R$ 38.760 Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Quina tem prêmio de R$ 700 mil nesta segunda-feira

Metro

Depois que dois apostadores dividiram um prêmio de R$ 15 milhões no sorteio de sábado, a Quina volta nesta segunda e vai pagar R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas da sorte.

No sábado, além dos dois grandes ganhadores, mais duzentos e cinqüenta e sete apostas foram premiadas pela Quina. Elas acertaram a quadra (quatro números) e cada uma ganhou R$ 3.701,54.

Apostadores que acertaram apenas três números também foram premiados. Foram 14.622 pessoas que ganharam R$ 97,83 cada.

Clique para ver os números sorteados para a Quina no sábado.

Sabe como apostar na Quina?

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e também vai até até as 19h. Assim como no caso da Lotofácil, é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. É preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar dois, três ou quatro números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Acumulada, Super Sete paga R$ 4,8 milhões

A Super Sete segue com seu prêmio principal acumulado desde o último sorteio, na sexta-feira, e para hoje promete pagar R$ 4,8 milhões para quem acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 15h.

No sorteio de sexta-feira, quatro apostadores chegaram bem perto do prêmio principal, acertaram seis números e ganharam,cada um, R$ 12.670,28.

Outros 98 apostadores fizeram a quina e levaram para casa R$ 738,79 cada.