Menos gordura e conservantes: por que gelato é mais saudável que sorvete?

Com a chegada do calor, cresce a busca por sobremesas refrescantes. Apesar do sorvete ser o mais popular e conhecido, outro tipo vem conquistando os paladares de um público exigente: é o gelato, massa cremosa feita com frutas ou chocolate, que se diferencia do sorvete nos critérios de sabor e qualidade.

A principal vantagem do gelato é a sua composição: ao contrário do sorvete, que geralmente contém 10% a 20% de gordura devido ao uso de óleos vegetais, o gelato é feito com mais leite, resultando em uma opção mais leve, saudável e menos calórica.

Essa menor quantidade de gordura, apenas 4% a 8% do total, além de tornar o gelato mais fácil de digerir, também contribui para um sabor mais puro e intenso. Além disso, o sorvete possui até 50% de ar incorporado, o que aumenta um volume aparente, mas entrega menor quantidade de produto. Já o gelato concentra menos ar na sua composição (20% a 30%) devido ao processo de produção, o que o torna mais denso e saboroso.

As temperaturas de preservação também fazem diferença no paladar: enquanto o sorvete precisa ficar a 18 °C negativos ou menos, o gelato pode ser conservado entre -12°C e -14°C. Isso faz com que o sabor seja mais perceptível durante o consumo e evita derretimento imediato.

Outro ponto crucial é que os sorvetes industrializados frequentemente contêm conservantes, corantes e aromatizantes artificiais para prolongar a vida útil. Já o gelato utiliza apenas ingredientes frescos e naturais, como frutas da estação e nada de conservantes. Neste aspecto, a durabilidade do produto é baixa, porém a qualidade artesanal está garantida. Isso faz com que o gelato seja uma opção mais limpa e nutritiva para quem evita aditivos artificiais na alimentação.

Na Cuor di Crema, gelateria artesanal de método italiano, é possível encontrar as massas mais tradicionais, como Cioccolato, Limone Siciliano, Pistacchio e Caffè, ou mesmo se deliciar com as receitas autorais da casa, renovadas mensalmente num catálogo de quase 100 sabores. Confira:

Fragola

Um dos sabores mais tradicionais, o gelato de morango foi retrabalhado pelos mestres gelatiere da rede. Cremoso e refrescante, este sabor é perfeito para todos os climas.

Doce de Leite

Remetendo aos sabores suaves do pampas, este gelato é feito com autêntico doce de leite argentino e leite fresco, criando um produto exclusivo e apaixonante.

Yogurt all’Amarena

Produzido com iogurte fresco regado com pedaços de amarena, espécie italiana de cereja selvagem com polpa suculenta, o sabor inconfundível do gelato Yogurt all’Amarena é original da Cuor di Crema.

Mango Zero

Para não tirar ninguém da dieta, este gelato apresenta o sabor e a suculência inigualáveis da manga sem qualquer adição de açúcar.

Frutto della Passione

Concentrando o sabor cítrico do maracujá, o gelato é leve e refrescante sem adição de açúcar. Na mistura, entram também as sementes da fruta para adicionar crocância.

Sobre a Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes.

O gelato Cuor di Crema tem uma lista extensa de sabores autênticos, são mais de 90 receitas que proporcionam uma experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender na marca, são dois modelos de negócios: quiosque e loja. Saiba mais aqui.

Cuor di Crema - São Paulo Capital

Moema: Av. Lavandisca, 717 B, Moema | Shopping Vila Olímpia: Rua Olimpíadas, 360 | Shopping Jardim Pamplona: Rua Pamplona, 1704 | Tietê Plaza Shopping: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jardim Iris | Open Mall Nações Unidas: Av. das Nações Unidas, 17007, Várzea de Baixo

Cuor di Crema - Grande São Paulo

Park Shopping: Alameda Terracota, 545, Cerâmica, São Caetano do Sul | Aeroporto Internacional de Guarulhos: Rod. Hélio Smidt, S/Nº - Terminal 1

Cuor di Crema - Rio de Janeiro

Shopping Pirata’s: Estrada das Marinas, 91, Praia do Jardim, Angra dos Reis (RJ)

Cuor di Crema - Nordeste

Terrazo Shopping: Cruzamento da CE-040 e Rod. 4º Anel Viário, Eusébio (CE) | Shopping da Ilha: Av. Daniel de La Touche, 987, Cohama, São Luís (MA) | Shopping Rio Poty: Av. Contorno Shopping, 911, Porenquanto, Teresina (PI)

