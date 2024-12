Os signos que ficam atraentes com a entrada de Vênus em Aquário no sábado (7)

Vênus, o planeta do amor, entrará no visionário signo de Aquário neste sábado, 7 de dezembro, o que trará um grande poder de atração para alguns signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário

O charme está muito maior e existe um forte poder de atração. Comunique-se e se conecte com as pessoas sem medo, de forma aberta. Conexões importantes para o futuro podem começar a se desenvolver de forma mais firme agora.

Capricórnio

Além de ganhar energia extra para resolver alguns problemas com comunicação e negociação, a autoestima ficará em alta. Expanda seu poder com confiança e não se limite mais para conseguir o que deseja no amor e nas metas da vida. Sua visão estará mais ampla!

Aquário

O charme ficará no auge a partir de agora e muitas transformações positivas podem acontecer. É importante não ter medo de se destacar e de viver em sintonia com quem você é de verdade. Sua forma de enxergar o amor pode mudar bastante e amadurecer.