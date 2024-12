Feng Shui: como e onde colocar canela na árvore de Natal para atrair dinheiro e abundância?

A canela é usada desde a antiguidade para atrair boa sorte e com a chegada do Natal e do Ano Novo é um dos elementos que não pode faltar para atrair energias positivas e boas vibrações para a sua casa.

ANÚNCIO

Segundo a filosofia do Feng Shui, adicionar canela à árvore de Natal vai acabar com a inveja, proteger do “mau-olhado” e purificar o ambiente, ao mesmo tempo que atrai energias positivas e abre caminho para novas oportunidades.

Atraia energia positiva e boa sorte. Acredita-se que a canela atue como um ímã para energias positivas, criando um ambiente propício ao sucesso e à prosperidade.

Proteção contra más energias. Além de atrair o bem, a canela é utilizada em rituais de proteção. Ajuda a proteger os espaços e as pessoas de influências negativas.

Fortaleça o amor. Ao longo da história, esta especiaria esteve ligada ao amor e à paixão. Diz-se que pode reavivar relacionamentos e atrair amor para a vida de quem o utiliza em rituais.

Revitalizar a energia. A canela também é conhecida por sua capacidade de aumentar a vitalidade. Quem o incorpora no dia a dia afirma sentir mais energia e menos cansaço.

Em pó ou em paus, a canela também está relacionada com a “purificação do ambiente”, enquanto a árvore de Natal tem um significado relacionado com a paz e a reconciliação. Por isso, colocar canela nesta decoração de Natal fortalece a prosperidade.

ANÚNCIO

Como e onde colocar canela?

Para atrair boa sorte para sua vida, use a canela de diferentes maneiras e aqui damos algumas opções:

Soprar a canela

Consiste em pegar um punhado de canela em pó e soprar na árvore de Natal com o objetivo de libertar o lar de qualquer negatividade.

Como bola de Natal

Prepare vários paus de canela e envolva-os com uma fita vermelha. Você pode fazer isso várias vezes para ter uma decoração adicional em forma de esferas em sua árvore de Natal.

Seu cheiro penetrante também afastará aranhas, mosquitos e formigas que costumam invadir os galhos de nossa árvore.

Ritual da canela para atrair sorte no Natal

Ingredientes:

Paus de canela

Fio vermelho

Escolha lugares estratégicos em sua casa

Como preparar

Para este ritual você precisa fazer vários bolos de paus de canela, amarrá-los em pequenos grupos com um fio vermelho para fazer buquês e depois colocá-los nos espaços principais da sua casa como janelas, portas e cômodo principal. Você também pode adicionar elementos dourados para circular melhor a energia positiva e a abundância em sua casa.