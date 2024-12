5 perfumes que cheiram a Natal e serão o seu melhor complemento para as férias de dezembro de 2024

Com Dezembro começa uma época do ano cheia de magia, luzes e aromas que evocam boas recordações. Se você quer mergulhar no espírito festivo, tem que usar perfumes que cheirem a Natal e que vão te acompanhar com estilo nas suas festas.

Dão um toque especial às suas celebrações, quer escolha um aroma picante, doce ou fresco, cada um deles permitir-lhe-á desfrutar da magia das férias com estilo e elegância.

Perfumes com cheiro de Natal para dezembro de 2024

Pomegranate Noir de Jo Malone London

Este captura o calor das férias com sua combinação de maçã crocante e cravo apimentado. Jo Malone criou um perfume que não só cheira a Natal, mas também evoca a sensação de estar rodeado de familiares e amigos em torno de uma mesa festiva.

Gingerbread de Demeter

Se existe um cheiro que simboliza o Natal é o dos biscoitos de gengibre. A Demeter Fragrance Library conseguiu encapsular essa experiência em sua fragrância Gingerbread. Com notas de gengibre, canela e um toque de baunilha, esse perfume vai fazer você se sentir como se estivesse em uma cozinha decorando biscoitos com seus entes queridos. É ideal para quem procura um aroma quente e acolhedor.

Winter Wonderland de Burberry

Esta mistura de notas frescas de pinho, frutas vermelhas e um toque de almíscar cria um perfume que lembra passeios em família na neve. É um perfume versátil que se adapta tanto a eventos formais como a celebrações mais informais, tornando-se um aliado perfeito para a estação.

Fleur de Peau de Diptyque

Diptyque é conhecida por suas fragrâncias sofisticadas e esta não foge à regra. Com uma mistura de almíscar, íris, âmbar e frutas rosadas, descrita como uma ode aos almíscares e a um mito antigo, Fleur de Peau eau de parfum se renova em uma edição exclusiva para as férias.

Evergreen de Jil Sander

Pertencente à gama Floral e Frutado Branco, apresenta notas de saída de pêra, flor de toranja, pimenta branca, sândalo, baunilha e patchouli. Evergreen vem de uma série de fragrâncias limpas e refrescantes e como as antecessoras, esta não foge à regra.