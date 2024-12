5 perfumes femininos com aroma de baunilha que vão te deixar com cheiro doce o DIA TODO

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você é fãs de perfumes doces, não pode deixar de ter na sua coleção algumas opções com aroma de baunilha. E o melhor de tudo? É que eles vão fixar na sua pele o dia todo.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo as melhores e mais fascinantes fragrâncias com aroma de baunilha para adicionar na sua penteadeira? Confira 5 a seguir, extraídas do portal Soy Carmín [texto em espanhol]:

Mugler Alien Goddess, de Thierry Mugler

Esta fragrância foi apresentada em 2021 pela marca e é uma criação das especialistas em perfumaria Nathalie Lorson e Marie Salamagne, que escolheram a baunilha como ponto central das notas.

Através do seu aroma procura chegar às novas gerações que amam leveza, simplicidade e versatilidade, além de uma aroma doce.

J’adore Eau Lumière, de Dior

A Dior acostuma optar pelas flores, além da baunilha, em suas fragrâncias, e esta é um exemplo disso. Foi lançada em 2016, após ser criada por François Demachy e segue os passos de J’adore, que foi colocado à venda em 1999.

Flowerbomb Nectar de Viktor&Rolf

A marca francesa Viktor&Rolf também adora baunilha e mostra isso com seu perfume Flowerbomb Nector. Ele chegou ao mercado em 2018, com a promessa de conquistar com sua doçura. É uma fragrância estrela da marca, pois foi desenhada por Domitille Michalon Bertier, Olivier Polge, Dominique Ropion e Carlos Benaim.

Perfect, de Marc Jacobs

Marca Jacobs consolidou-se como especialista em perfumes desde 2007 com o lançamento de Daisy. Para repetir a fórmula, a empresa apresentou em 2020 o Perfect, que é um perfume floral âmbar feminino. E, claro, esconde notas de baunilha para ter um cheiro doce o tempo todo.

La Nuit Trésor Nude, de Lancôme

Por si só esta fragrância faz parte da família floral, mas predomina fortemente a baunilha. Desde o seu lançamento em 2020, tornou-se uma das favoritas de quem gosta de aromas doces, femininos e elegantes.