Os signos que passam a olhar para o que importa com a Lua Nova em Sagitário

A Lua Nova em Sagitário que ganha o céu neste 1 de dezembro de 2024 pode direcionar o olhar de alguns signos do zodíaco para o que realmente importa.

Confira a seguir:

Câncer

É hora de renovar as energias e organizar a rotina para poder finalmente fazer tudo aquilo que precisa sem deixar o bem-estar para depois. Algumas peças começam a se encaixar em sua vida e é hora de se abrir para fazer as coisas de uma forma diferente.

Leão

Existe agora uma energia de reconexão com o que realmente importa e com aquilo que o faz ser melhor, idealista e divertido. Ao descobrir o que o motiva e se desafiar a olhar para criança interior que carrega, o impulso de buscar propósitos verdadeiros será intenso.

Virgem

Por mais que a nostalgia e as memórias se tornem forte agora, as emoções vividas o despertam para compreender os laços da sua vida que valem a pena. É hora de se conectar com o interior e estar em seu espaço para compreender e recarregar as novas energias.