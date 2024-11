Nada mais de secador de cabelo? Este é o dispositivo que veio para substituí-lo

Você se lembra de quando alisava o cabelo com um ferro de passar roupas? Você deve ter vivido uma época em que o ditado: “Para ser bonito é preciso ver estrelas” fazia muito sentido. Porém, graças aos avanços tecnológicos, muitos processos, como o alisamento, foram simplificados e, portanto, facilitando a vida da mulher.

A partir de 1890, a perspectiva de secar os cabelos mudou; não era mais necessário fazê-lo ao vento natural, pois foi inventado o primeiro modelo de secador e aí começou a grande transformação ao longo das décadas, para torná-los mais compactos, leves, com maior revolução e, claro, mais eficiente. O mesmo aconteceu com o alisador de cabelo, criado 19 anos depois do secador.

Porém, com o passar do tempo, perceberam que aplicar calor nos cabelos era muito prejudicial, e foi aí que as marcas começaram a incluir revestimentos protetores e tecnologias para minimizar os danos térmicos.

Hoje, a tendência em ferramentas térmicas para alisamento concentra-se em tecnologias que priorizam a proteção dos cabelos e a eficiência do alisamento. Algumas das inovações e tendências mais notáveis são os alisadores de titânio e de cerâmica avançada, tecnologia iônica e infravermelha, bem como ferros a vapor e escovas de alisamento térmico, que estão em alta agora.

A tendência de alisamento capilar com este produto revolucionário

Foi justamente a escova volumizadora que teve grande aceitação entre as mulheres e se tornou viral nas redes sociais, onde influenciadores a vendem como uma maravilha, já que os resultados obtidos são semelhantes aos obtidos em um salão de beleza. mais prático, pois não são necessárias técnicas para utilizá-lo.

A “escova de ar quente” se popularizou no início da década de 2010, mas foi em 2016 que a Revlon a revolucionou ao lançar o “Secador e Volumizador One-Step Hair” pela sua capacidade de alisar, dar volume e secar os cabelos em um único passo, economizando tempo e também espaço.

Uma das vantagens da escova térmica volumizadora é que ela é ideal para cabelos finos ou lisos, pois proporciona sustentação na raiz, e é perfeita para modelar rapidamente os cabelos, sendo ideal para o dia a dia.

Porém, nem tudo é “rosa”, então, assim como outros aparelhos, submeter constantemente o fio de cabelo a altas temperaturas pode ressecá-lo ou danificá-lo. Além disso, seu efeito não é tão eficaz no tratamento de cabelos muito cacheados ou volumosos.