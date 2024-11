3 perfumes árabes ELEGANTES que toda mulher com mais de 40 anos deveria ter

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E, se você tem mais de 40 anos e deseja uma fragrância elegante, precisa conhecer os perfumes árabes, que possuem uma qualidade e combinação de aromas que não passam despercebidas, e que têm entrado gradativamente no gosto de todos em diversas partes do mundo.

Por isso, conheça agora mesmo as melhores – e mais elegantes – fragrâncias árabes que não podem faltar na sua penteadeira, retiradas do portal Soy Carmín [texto em espanhol]:

Shaghaf Oud, de Swiss Arabian

Este é um dos melhores perfumes para mulheres maduras, que os homens também podem usar. É uma delícia em tons doces e hipnotizantes que você não pode perder. A nota de saída é açafrão, seguida por notas de coração de madeira de oud e rosa, para culminar com notas de fundo de madeira de oud, praliné e baunilha.

Gold Woman, de Amouage

Este perfume viciante da família olfativa floral aldeídica para mulheres é ideal na idade adulta, pois exala os aromas mais elegantes, sutis e especiais a serem captados.

Suas notas de saída são lírio do vale, rosa e incenso; as notas de coração são compostas por incenso, jasmim, mirra, raiz de orris e ládano; e as notas de fundo são civeta, almíscar, sândalo, âmbar, cedro, musgo de carvalho, âmbar cinzento e patchouli.

La Yuqawam, de Rasasi

Outra fragrância irresistível para mulheres com mais de 40 anos é La Yuqawam, de Rasasi, cuja aparência olfativa é luxuosa e destaca toda a elegância e classe de quem a usa.

É composta por notas de cabeça de incenso, bergamota e limão, enquanto as notas de coração são canela, ylang ylang e pimenta rosa, e as notas de fundo são sândalo, leite e almíscar.