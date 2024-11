Tudo o que você precisa saber sobre os riscos dos procedimentos estéticos com PMMA, de acordo com especialista

Há algum tempo, temos visto o uso de polimetilmetacrilato (PMMA) em procedimentos de preenchimento, principalmente de glúteos. No entanto, é preciso ter atenção com esta substância não absorvível.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Fernando Amato, Membro Titular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS), o uso do PMMA na estética apresenta riscos.

“Os preenchedores definitivos, como é o caso do PMMA, por serem substâncias estranhas ao corpo, podem causar formação de biofilme e inflamação local crônica, além de aumentar a possibilidade de infecção, que, se não tratada adequadamente, pode levar a complicações mais graves”, esclarece o profissional.

Dr. Amato ainda acrescenta que, quando se faz preenchimento com PMMA, pode acontecer um processo inflamatório granulomatoso e esse processo inflamatório, muitas vezes, gera maior quantidade de uma enzima chamada alfa hidroxilase, que vai converter a vitamina D adquirida por exposição ao sol, bronzeamento artificial, por ingestão de comprimidos ou injeção de vitamina D.

“Essa vitamina D convertida, pode ocasionar a hipercalcemia, que é o excesso de cálcio no sangue que será absorvido pelo intestino e o cálcio retirado dos ossos”, explica o profissional.

“Esse aumento do cálcio pode interferir no funcionamento adequado dos rins, com formação de cálculos, podendo evoluir até para a insuficiência renal”, completa.

Converse com seu médico

Conforme o cirurgião plástico, a orientação é não fazer suplementações de vitaminas sem orientação médica, como se elas fossem inofensivas.

“Caso a pessoa decida fazer procedimento de preenchimento, converse com o cirurgião plástico, informe sobre todas as medicações que estão em uso, inclusive as vitaminas”, declara Dr. Amato.