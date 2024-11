‘Cirurgias X-Tudo’: Os riscos à saúde dos procedimentos que têm se popularizado nas redes sociais, segundo o Cremesp

Nos últimos anos, os procedimentos estéticos, que são técnicas que têm como objetivo corrigir ou melhorar a aparência física, ganharam o coração de inúmeras pessoas ao redor do Brasil e do mundo.

E, as chamadas ‘Cirurgias-X Tudo’, que são procedimentos normalmente oferecidos por médicos a preços atrativos, que combinam diversas intervenções cirúrgicas em uma única sessão, como a retirada de gordura de várias áreas do corpo, sob o nome de “pacote X-tudo”, têm se popularizado nas redes sociais.

No entanto, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) publicou um documento de alerta sobre esses procedimentos. Embora o parecer não proíba a oferta dos “combos” de cirurgias plásticas, o conselho alerta que, em procedimentos mais complexos e demorados, a probabilidade de complicações médicas pode aumentar consideravelmente.

O Cremesp enfatiza que é obrigação dos profissionais de saúde informar corretamente os pacientes sobre os riscos envolvidos em qualquer intervenção cirúrgica, especialmente quando há a combinação de múltiplos procedimentos.

Imagem Ilustrativa (pexels.com)

O Dr. Alexandre Kataoka, membro do Cremesp, falou sobre a questão, destacando a preocupação com a banalização da cirurgia plástica. “Esses pacotes podem dar a falsa impressão de que a cirurgia plástica é algo simples e sem riscos. Cirurgia é medicina e, como qualquer outro campo da medicina, envolve riscos que devem ser compreendidos pelos pacientes”, afirmou.

O conselho também explica que está avaliando as denúncias de complicações decorrentes dessas cirurgias. Em casos graves, as infrações podem levar à cassação do registro profissional do médico envolvido.

A atuação do Cremesp visa proteger a saúde e o bem-estar da população, garantindo que as práticas médicas sejam conduzidas com responsabilidade e ética.

A entidade reforça ainda a importância de os pacientes procurarem profissionais qualificados, com registro no Cremesp, e de buscarem informações claras e transparentes sobre os procedimentos a serem feitos.