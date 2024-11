4 ideias de manicure com joias para as festas de Natal de 2024: você ficará mais elegante

Para ficar elegante nas férias de Natal de 2024, as manicures com joias são a opção perfeita para se destacar e brilhar em qualquer evento. Junto com o uso de pérolas, os especialistas incorporaram strass e outras pedras preciosas nas manicures, criando designs sofisticados que imitam a aparência de joias reais.

Ideias de manicure com joias para as festas de Natal de 2024

Combinado com manicure francesa

A clássica manicure francesa serve como base perfeita para criar designs de joias com pérolas. Recomenda-se a utilização de unhas de gel compridas e quadradas para obter um resultado feminino e elegante. As aplicações de pérolas são distribuídas diagonalmente na unha, criando uma composição harmoniosa com as unhas francesas.

Combinado com unhas esmaltadas

As unhas esmaltadas, um estilo favorito de celebridades como Hailey Bieber, oferecem uma excelente base para levar suas unhas enfeitadas com pérolas para o próximo nível. Esse look não é exagerado e adiciona um toque de glamour sutil à sua manicure.

Com fundo nude

A manicure nude, que imita o tom natural da pele, é uma opção atemporal e elegante. Conhecida como “manicure de menina rica” entre as celebridades, essa opção pode ser combinada com pequenas pérolas e strass colocados ao longo da unha, criando um design sofisticado, natural e versátil.

3D

Diferentemente das manicures tradicionais, o estilo 3D envolve a aplicação de strass, cristais e detalhes metálicos que proporcionam um acabamento tridimensional e marcante. Isso não é recomendado para minimalistas e para quem acredita que menos é mais, mas sim para quem não tem medo de chamar a atenção e chamar a atenção.

Desde pequenas pedras preciosas até aplicações em ouro ou prata que simulam joias reais, esse estilo é ideal para quem quer um visual mais ousado e marcante nas férias de Natal.