Tempestade e trânsito: confira 4 dicas que podem salvar sua vida ao volante

Após meses de estiagem, São Paulo enfrenta o retorno das chuvas intensas em novembro, com registros de 241 milímetros de precipitação apenas nos primeiros nove dias do mês – um aumento de 66% em relação à média histórica de 145 milímetros para o período.

A previsão do tempo indica que essas condições devem se manter, com alertas de tempestades, rajadas de vento e até risco de granizo para a capital, região metropolitana e outras áreas do estado.

A combinação de pistas molhadas, visibilidade reduzida e motoristas despreparados cria um ambiente potencialmente perigoso nas estradas.

Nessas condições, a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes, especialmente em regiões com histórico de alagamentos e trânsito intenso. A segurança nas vias passa a depender não apenas da habilidade de condução, mas da adoção de práticas preventivas.

“O principal fator para dirigir com segurança em dias de chuva é a antecipação. Pequenos cuidados fazem uma grande diferença e podem evitar situações de risco.

Ajustar a velocidade, manter a calma e evitar movimentos bruscos são atitudes que todo motorista deve adotar”, destaca Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Internacional Guarulhos.

Abaixo, seguem as dicas essenciais para dirigir com segurança durante as chuvas:

Reduza a velocidade

Aumente a distância entre veículos e diminua a velocidade. A pista molhada reduz a aderência dos pneus, e a frenagem pode demorar mais do que o normal. “Ao reduzir a velocidade, o motorista ganha mais tempo para reagir a qualquer imprevisto na pista, evitando manobras perigosas e aumentando a segurança de todos ao redor”, afirma.

Mantenha os faróis acesos

A visibilidade é um ponto crítico em dias de chuva forte. “Mesmo durante o dia, deixe os faróis acesos, pois, eles garantem não apenas que o motorista enxergue melhor, mas também que os outros veículos o vejam. Isso reduz o risco de colisões e aumenta a percepção no trânsito”, ressalta.

Evite frenagens bruscas

Em pistas molhadas, uma frenagem abrupta pode levar à perda de controle do veículo. “Frear de forma suave e antecipada permite que os pneus mantenham contato com a estrada, evitando a derrapagem e aquaplanagem”, alerta.

Cuidado com a aquaplanagem

Esse fenômeno ocorre quando os pneus perdem contato com o asfalto devido ao acúmulo de água. “Se sentir que o carro começou a deslizar, mantenha a calma, tire o pé do acelerador e segure o volante com firmeza. Não faça movimentos bruscos, pois isso pode piorar a situação. Deixe o carro retomar o controle de forma natural”, finaliza Leonardo Furtado.

