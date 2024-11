O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira mais:

Áries – Carta Ás de Paus

A vida passa por uma virada de página e existe um novo começo. Os problemas serão resolvidos e é hora de viver com mais desejo, resolução e vitalidade. Aproveite a energia para buscar novos trabalhos ou levar adiante projetos.

Touro – Carta 3 de Espadas

É momento de lidar com imprevistos. Cuide da sua saúde física e emocional o máximo que puder, pois assim pode superar qualquer preocupação ou obstáculo com maior equilíbrio. Busque ajuda se estiver chorando muito ou lidando com um afastamento ou amor que terminou: não fique sem apoio ou deixando-se afundar em paranoias.

Gêmeos – Carta 2 de Copas

ANÚNCIO

Uma importante relação em sua vida ganha boas perspectivas. Alguns casais se aproximam mais ou um amor retorna com mais força. Por outro lado, amizades ou aliados podem surgir com boas intenções para provar que na vida também existem pessoas sinceras.

Câncer – Carta 8 de Espadas

Momento de lidar com obstáculos complexos e que podem mexer muito com o emocional ou mental. É importante cuidar muito da mente e do coração para não chegar ao limite; evite ceder aos vícios e dependências que podem levá-lo a uma prisão difícil de deixar.