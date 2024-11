Os signos do zodíaco que devem ter cuidado com as palavras

Mais uma semana começa e alguns signos do zodíaco devem ter cuidado extra com as palavras durante essa fase.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Sagitário

Momento de ter cuidado com a estabilidade emocional e as palavras, pois podem chegar conflitos de comunicação e com conclusões precipitadas. Tenha consciência das portas que abre e fecha em sua vida.

Capricórnio

É preciso ter cuidado com a ganância e o ego agora, pois é melhor realizar os sonhos com cautela e não se perder no excesso de confiança. Saiba se proteger e quais as atitudes e palavras que o deixam mais seguro em seu caminho.

Aquário

Novas emoções nascendo e caminhos se abrindo. É momento de aproveitar oportunidades, mas de embarcar em uma transformação profunda que exige mais autocuidado e silencio com alguns planos para não perder energia. Pode ser complicado, mas você ganhará muito em autocontrole e confiança.