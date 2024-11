A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta a Estrela

Momento de muitas escolhas e algumas dúvidas que podem ser esclarecidas. Apenas tenha atenção extra com alguém que tem se mostrado de difícil trato na vida ou que tem atitudes infantis, como se nada pudesse sair diferente do que ela espera.

Touro – Carta A Lua

É necessário cuidar da saúde física, mental e emocional. Questões e escolhas profundas causando desequilíbrio e sensação de debilidade. Problemas de náuseas e circulatórios; fique mais atento.

Gêmeos – Carta A Imperatriz

Uma forte inteligência desenvolvida o coloca em um caminho importante. Apenas coloque seu potencial e coragem em prática para poder viver o que deseja. Projetos que trazem crescimento e inspiração. Chegou a hora do seu espirito evoluir!

Câncer – Carta O Hierofante

Saiba agir com justiça em sua vida para não ser pego por ela e colher os benefícios. Existe alguém que pode ser um aliado favorável para que as coisas aconteçam de forma mais equilibrada e problemas sejam resolvidos, basta você se abrir para conectar com essa energia.